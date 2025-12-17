Наследство под запретом: как в Харьковской области конфискуют земельные участки у россиян

Россияне незаконно владели почти 300 гектарами земли в Харьковской области

В Харьковской области продолжается работа по возвращению в государственную собственность незаконно удерживаемых иностранцами земельных участков. Так, в большинстве случаев у граждан России, уже конфисковано 114 земельных участков общей площадью 270 гектаров.

Количество возвращенных в государственную собственность земельных участков в Харьковской области постепенно увеличивается. Об этом рассказал начальник областного Госгеокадастра Юрий Кундрюков.

Глава ведомства подчеркнул, что эта работа продолжается постоянно. Благодаря активному представительству в судах становится возможным возврат в государственную собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения.

"При взаимодействии Главного управления с Харьковской областной прокуратурой конфисковано 114 земельных участков общей площадью 270 гектаров у иностранцев (в большинстве, граждан РФ), которые в нарушение норм земельного законодательства своевременно не отчуждали унаследованные земельные участки", — отметил Кундрюков.

Юрий Кундрюков. Фото Объектив

Он добавил, что работа по возвращению земельных участков, незаконно выбывших из государственной собственности в рамках так называемой "двойной приватизации", также продолжается. Уже есть результаты.

"На сегодня результатом судебного разбирательства 36 дел является 21 завершенное положительное решение в пользу государства, что позволило вытребовать из чужого незаконного владения 21 земельный участок для ведения личного хозяйства общей площадью 41,34 гектара", — подчеркнул Кундрюков.

Юрий Кундрюков

Сколько земли имеют россияне в Украине

По состоянию на 2025 год корректные данные по этому вопросу отсутствуют. Однако, согласно данным Опендатабот, в мае 2022 года количество земель, обрабатываемых или принадлежавших компаниям, имеющим хотя бы одного собственника-резидента РФ, физическое или юридическое лицо, было значительным. Всего выявлено 26 750 участков в аренде и 1002 – в собственности таких компаний. Общая площадь – более 160 тысяч гектаров в аренде, а в собственности – 32 тысячи гектаров.

Количество земель, находившихся в аренде или собственности россиян по состоянию на 16.05.2022

Добавим, что в Украине общая площадь сельскохозяйственных земель составляет более 42 млн га. Таким образом, площадь арендуемых или принадлежавших таким компаниям участков составляла около 0,5%. После полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года, украинские правоохранители принимают меры по ограничению и выкупу таких земель.

