Укр

Полиция будет проверять украинцев на Пасху. Какие документы нужно иметь при себе

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Меры на праздник направлены на обеспечение порядка Новость обновлена 07 апреля 2026, 13:23
На Пасху, 12 апреля, полиция в Украине будет проводить дополнительные мероприятия по проверке людей. Главная цель – обеспечить правопорядок и безопасность во время праздника.

Как отметила спикер Нацполиции Украины Юлия Гирдвилис, передает "Укринформ", правоохранители проводят такие мероприятия ежегодно. В этом нет ничего особенного и повода для паники, однако украинцы должны иметь при себе определенные документы.

"Национальная полиция, как и каждый год, в период Пасхальных праздников работает в усиленном режиме. Наша ключевая задача — обеспечить правопорядок и безопасность граждан в местах массового скопления людей, прежде всего вблизи храмов, на улицах и автодорогах. Экипажи полиции максимально приближены к местам проведения богослужений", — заявила Гирдвилис.

По ее словам, также могут быть выборочные поверхностные проверки: "исключительно с целью недопущения провокаций и обеспечения безопасности людей".

Какие документы следует иметь в случае проверки полиции

В Украине во время действия военного положения гражданин должен иметь документ, подтверждающий личность: паспорт гражданина, загранпаспорт или приложение "Дія" с соответствующими документами. При этом мужчины 18-60 лет должны предъявлять в случае проверки военно-учетный документ или "Резерв+", водители — водительское удостоверение, техпаспорт и страховку.

Полицейский, обращаясь к гражданину, должен:

  • Назвать свою фамилию, должность, специальное звание;
  • Предъявить свое служебное удостоверение;
  • Дать возможность ознакомиться с имеющейся там информацией;
  • Полицейский не обязан передавать лицу свое удостоверение, а должен держать его в руках.

Теги:
#Полиция #Документы #Великдень