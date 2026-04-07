Полиция будет проверять украинцев на Пасху. Какие документы нужно иметь при себе

На Пасху, 12 апреля, полиция в Украине будет проводить дополнительные мероприятия по проверке людей. Главная цель – обеспечить правопорядок и безопасность во время праздника.

Как отметила спикер Нацполиции Украины Юлия Гирдвилис, передает "Укринформ", правоохранители проводят такие мероприятия ежегодно. В этом нет ничего особенного и повода для паники, однако украинцы должны иметь при себе определенные документы.

"Национальная полиция, как и каждый год, в период Пасхальных праздников работает в усиленном режиме. Наша ключевая задача — обеспечить правопорядок и безопасность граждан в местах массового скопления людей, прежде всего вблизи храмов, на улицах и автодорогах. Экипажи полиции максимально приближены к местам проведения богослужений", — заявила Гирдвилис.

По ее словам, также могут быть выборочные поверхностные проверки: "исключительно с целью недопущения провокаций и обеспечения безопасности людей".

Какие документы следует иметь в случае проверки полиции

В Украине во время действия военного положения гражданин должен иметь документ, подтверждающий личность: паспорт гражданина, загранпаспорт или приложение "Дія" с соответствующими документами. При этом мужчины 18-60 лет должны предъявлять в случае проверки военно-учетный документ или "Резерв+", водители — водительское удостоверение, техпаспорт и страховку.

Полицейский, обращаясь к гражданину, должен:

Назвать свою фамилию, должность, специальное звание;

Предъявить свое служебное удостоверение;

Дать возможность ознакомиться с имеющейся там информацией;

Полицейский не обязан передавать лицу свое удостоверение, а должен держать его в руках.

