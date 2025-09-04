"Исконно русский" инструмент массово штамповали в Украине: что произошло с заводами, производившими балалайки (фото)

"Телеграф" рассказывает неожиданную правду о "русской" балалайке, которую годами делали во Львове, Киеве и Чернигове

Балалайка традиционно считается российским инструментом, но советские власти в рамках политики "дружбы народов" наладили ее массовое производство по всему СССР. Украина с мощными заводами музыкальных инструментов стала одним из главных центров такого производства.

В частности, балалайки в Украинской ССР производили по меньшей мере три самых главных завода музыкальных инструментов — во Львове, Чернигове и Киеве. "Телеграф" рассказывает, как украинские предприятия десятилетиями штамповали "братские" балалайки и за сколько продают эти раритетные музыкальные инструменты сейчас.

Что такое балалайка и зачем ее делали в Украине

Балалайка – это традиционный русский струнный щипковый инструмент с треугольным корпусом и тремя струнами. По разным версиям инструмент появился еще в 17 веке, впрочем, современный вид балалайка получила в конце 19-го, благодаря основателю первого русского народного оркестра Василию Андрееву.

В СССР балалайки массово производились не только в России, но и в других союзных республиках. Это помогало распространять "братскую" культуру и создавать единое советское культурное пространство.

Три украинских завода, которые десятилетиями производили "исконно русскую" культуру (и было ли это ошибкой)

Мало кто знает, но в Киеве еще до Второй мировой работа в Киевский музкомбинат, и он производил разные ценные виды народных инструментов и не только. Это предприятие было одним из первых в Украине, которое начало массовое производство балалаек. Сохранился даже каталог Киевского музкомбината 1936 года, в котором представлены три вида этого щипкового инструмента. При изготовлении мастера использовали три породы дерева и фанеру для разных ценовых категорий.

Каталог Киевского музкомбината продается на Violity.

Три вида балалаек производили на Киевском музкомбинате в довоенный период

Черниговская фабрика музыкальных инструментов им. Павла Постышева почти всю свою историю производила струнные щипковые народные инструменты, в том числе балалайки. Впоследствии фабрика переключилась на выпуск пианино марки "Украина", а с 1955 первой в СССР начала делать малогабаритные пианино. Балалайки остались в истории предприятия – сейчас их продают с аукциона разве что как раритет. В интернете можно найти балалайки Черниговской музыкальной фабрики, например, 1982 года выпуска. Они выпускались в честь юбилея 1500-летия основания Киева.

Продажа инструментов из Черниговской фабрики.

В 2000 году фабрика обанкротилась.

Львовскую фабрику музыкальных инструментов "Трембита" не обошла культурная унификация СССР — здесь тоже производили русский народный музыкальный инструмент. Он имел классические характеристики: верх из ели, гриф из явора, пластиковое дно и буковую накладку. Мензура составляла 435 миллиметров, на грифе располагались 24 лада для трех струн.

Дольше всего в независимой Украине балалайки делала львовская фабрика музыкальных инструментов "Трембита". Еще в январе 2015 года на главной странице их сайта красовалась балалайка Б-61, однако со временем она исчезла из каталога "Трембиты".

Балалайка "Прима" — скриншот из архива Львовской фабрики "Трембита", январь 2015

Сейчас купить инструмент невозможно, хотя в истории предприятия все еще есть информация о том, что фабрика производит балалайку. Однако вполне вероятно, что раздел просто не обновили. Сейчас на сайте львовской фабрики в разделе "Народные инструменты" балалаек нет вообще.

История Львовской фабрики "Трембита", скриншот с сайта

Также на Львовской фабрике изготовляли балалайки "Трембита"

Россияне снова все украли?

И вообще, то, что на Львовской фабрике еще во времена независимости изготовляли балалайку, совсем не удивительно. Дело в том, что в Украине до начала полномасштабного вторжения (а возможно и во время Великой войны) музыкальные школы имели в своем репертуаре оркестровые композиции, в которых среди других инструментов была балалайка. Музыкальным школам Ровно, к примеру, рекомендовали отказаться от балалаек в оркестрах, объясняя это принадлежностью этого инструмента к русской культуре. Впрочем, не всё так однозначно.

Директор музшколы №2 Ровно Сергей Климчик не соглашается с этим мнением. Он считает, что балалайка пошла от нашей домры – инструмента времен Киевской Руси (отличаются они практически только формой корпуса). "Балалайка пошла от нашей домры. Домра — это славянский инструмент", — говорит музыкант.

Домра – музыкальный инструмент

"Вместо этого история домры более древняя и менее исследованная. По происхождению это, вероятно, тюркский инструмент, который был распространен на территории Украины княжеских времен. В XX веке домра укоренилась как академический инструмент в Украине, украинские композиторы писали произведения для домры", — говорит музыкант.

Украинский музыкант, вокалист хип-хоп группы "ТНМК" и боец добровольческого батальона "Реванш" Олег Фагот Михайлюта вообще считает, что россияне украли балалайку, как и историю, и многое другое. В программе на "5 канале" он заявлял, что патентом на этот музыкальный инструмент владеют немцы.

Они же говорят, что балалайка – это "исконно" русская тема. Нет. Патент на балалайку – у немцев. Немцы сделали балалайку Олег Михайлюта

С утверждением, что балалайка действительно не российская, соглашаются и эксперты из трехструнных акустических и электрических балалаек, в частности, участники группы "Бряц-бэнд". В частности, Евгений Казанцев считает так: "Все считают, что балалайка — русский инструмент, ведь это чисто русская культура: балалайка, медведь, водка. Но первые сведения о балалайке до нас дошли из творчества Николая Гоголя в "Вечерах на хуторе близ Диканьки", где впервые упоминается балалайка. Это очень молодой инструмент, ориентировочно XVIII века". Об этом он сказал в интервью Громадському радио.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что сейчас с заводом, производившим легендарные телевизоры "Электрон". Именно эта маленькая львовская мастерская в прошлом превратилась в телевизионную империю, которая выпускала каждый четвертый телевизор в СССР и завоевывала Западную Европу.