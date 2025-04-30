Телеведущий Карлсон обвинил Украину в попытке убийства Трампа

Американский телеведущий Такер Карлсон снова придумал невероятную историю, похожую на детектив. Он рассказал историю о причастности украинских властей к покушению на действующего президента США Дональда Трампа. Конечно, журналист не привел никаких доказательств своих громких заявлений, но все равно призвал "докопаться до сути" вымышленного украинского следа.

Карлсон обвинил Украину в покушении на Трампа. "Это факт, что элементы украинского правительства пытались убить кучу людей. Начиная с [покушения на] нынешнего президента, и я не совсем понимаю, почему мы не докопались до сути. Я, знаете, поднимал это в своем шоу. Думаю, нам надо докопаться до сути. Я не знаю, что с этим расследованием событий в Батлере, Пенсильвания. Я имею в виду, что так много очевидных вопросов без ответа", – заявил Карлсон в интервью Мегин Келли.

Стоит отметить, что никакой официальной информации о каких-либо связях Томаса Мэттью Крукса, стрелка, покушавшегося на Трампа, с Украиной никогда не обнародовалось.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины, лейтенант Андрей Коваленко жестко отреагировал на эти безосновательные обвинения. "В очередной раз повторю, когда Такер Карлсон повторяет российские фейки, я всегда вспоминаю реальную историю из его жизни. Такер Карлсон очень хотел служить в ЦРУ, но не прошел тест IQ. Этого достаточно, думаю", – прокомментировал Коваленко.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что Иран пытался устроить покушение на Трампа. Минюст США выдвинул официальные обвинения.