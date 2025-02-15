"Он отличный спортсмен, но..." Зеленский подколол Кличко из-за выборов (видео)

Эти слова прозвучали в Мюнхене

Мэр Киева Виталий Кличко недавно поделился своими прогнозами по срокам завершения боевых действий в Украине и заговорил о предстоящих выборах. Президент Украины Владимир Зеленский в этой связи сделал в его адрес саркастический комментарий.

Он прозвучал во время Мюнхенской конференции безопасности в ответ, что Кличко критикует Зеленского из-за отсутствия выборов и за другое.

"Интересно, что Кличко обо мне сказал? Нет, правда. Я просто удивлен, Кличко отличный спортсмен, но я не знал, что он отличный оратор. Нет, я уважаю его", — сказал глава государства.

Напомним, говоря о выборах в Мюнхене, Зеленский заявил, что украинские граждане "не хотят проведения выборов в Украине, поскольку это приведет к оккупации страны". Тем украинцам, кто недоволен отсутствием выборов, он посоветовал "избрать другое гражданство".

Как сообщал "Телеграф", ранее Зеленский прокомментировал слова спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога, который заявил, что Штаты хотят проведения выборов в Украине в случае, если будет перемирие с РФ. Он также рассказал, когда в Украине может быть отменено военное положение.