На украинские деньги добавят интересную надпись? Как с ней могут выглядеть банкноты (фото)

На украинских гривнах может появиться надпись "Ми віримо в Бога", подобно надписи "In God We Trust" на американских долларах. Соответствующий законопроект №14102 был зарегистрирован в Верховной Раде. "Телеграф" решил показать, как могли бы смотреться украинские банкноты с этой надписью на них.

С помощью искусственного интеллекта мы смоделировали, как могут выглядеть банкноты, если на них будет нанесено "Ми віримо в Бога". Отметим, что если обновленный дизайн украинских купюр все же будет принят, они могут выглядеть иначе. На фото ниже будет показана лишь примерная визуализация надписи на банкнотах.

Инициатор законопроекта предлагает размещение надписи на гривневых банкнотах, которые будут вводиться в оборот с 2026 года.

Как могут выглядеть купюры после нанесения надписи. Фото: сгенерировано "Телеграфом"

Что известно о законопроекте

6 октября 2025 года законопроект №14102 о внесении изменений в статью 33 Закона Украины "О Национальном Банке Украины" о размещении на банкнотах надписи "Ми віримо в Бога" подал народный депутат из фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу.

Законопроект №14102 на сайте Верховной Рады. Скриншот "Телеграф"

В пояснительной записке автор законопроекта указывает следующее:

"После распада СССР украинское общество отошло от атеистической идеологии, которая была силой навязана коммунистической партией. Учитывая опыт Соединенных Штатов Америки, которые являются среди главных стратегических партнеров Украины, которые на банкнотах доллара разместили надпись "In God we trust", что в переводе на украинский язык "В Бога ми віримо", предлагается размещение на гривневых банкнотах, которые будут вводиться в оборот с 2026 года (или после вступления этого закона в силу, если он не будет принят до конца 2025-го, это можно будет учесть в рабочем порядке во время подготовки к второго чтения) надписи "Ми віримо в Бога".

