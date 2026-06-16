Пиар вместо ответов: экс-замглавы АРМА пытается отбелить репутацию после ряда скандалов

Эксчиновник активно комментирует реформу агентства, хотя до него самого осталось немало неудобных вопросов

Бывший заместитель председателя Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Павел Великореченин в последние дни заметно активизировался в медиапространстве. В интервью изданию Delo.ua он рассказывает о реформе агентства, кадровом голоде и необходимости изменений в АРМА, фактически выступая в роли одного из главных экспертов по деятельности ведомства.

Впрочем, попытки вернуться в публичное пространство происходят на фоне ряда скандалов, сопровождавших Великоречанина во время его работы в агентстве. "Телеграф" вспомнит самые громкие из них.

Стремительная карьера и загадочное состояние

Для начала следует отметить, что семья уже бывшего чиновника владеет дорогим имуществом в столице и пригороде Киева. Происхождение данных объектов вызывает вопросы.

В частности, журналисты обнаружили квартиру жены чиновника Виктории Коваль менее чем в 500 метрах от Верховной Рады на улице Шелковичной, а также другую элитную недвижимость, которая могла заинтересовать НАПК.

Например, значительно меньшая квартира, чем у семьи чиновника, в том же доме в центре Киеве продавалась за 9,5 млн грн. При этом в декларации Коваль отмечено, что стоимость жилья составляла всего 1,5 млн грн.

Карьерный путь самого Великоречанина также неоднократно вызывал вопросы. Еще в 2023 году он совершил стремительный скачок от помощника народного депутата к одному из руководителей АРМА.

Скандальное управление арестованными активами

Другой скандал разгорелся, когда стало известно, что консорциум "КАМпаритет", являющийся управляющим сразу 4-х арестованных активов, задолжал украинскому бюджету миллионы гривен за управление этими же активами. По данным Oboz.ua, по состоянию на 1 марта 2026 года речь шла о сумме в 7,5 млн грн.

АРМА же, которое и предоставило в управление консорциуму эти активы, фиксировало нарушения и направляло "КАМпаритету" соответствующие требования. Однако по непонятным причинам в суд не обращалось и само управление не прекращало.

Аукцион за земли "Боржавы"

В мае 2026 Антикор сообщал об аннулировании результатов громкого аукциона АРМА относительно земель "Боржавы". Среди лиц, фигурировавших в этой истории, упоминались бывшие заместители главы агентства, в частности Павел Великореченин.

История получила широкую огласку из-за потенциальных многомиллионных интересов и подозрений относительно лоббизма.

След "Миндичгейта

Впоследствии имя Великоречанина фигурировало в резонансной истории по поводу пересмотра закрытой части судебного реестра в контексте расследования так называемого "Миндичгейта". Еще в прошлом году журналисты УП выяснили, что руководительница Великоречанина, Елена Дума, "провела около 50 минут в так называемом "бэк-офисе" бизнесменов Миндича и Цукермана".

Более того, один из фигурантов дела, бывший министр юстиции Герман Галущенко, жил в имении, которое формально должно находиться под управлением АРМА. Поэтому вполне вероятно, что у Великореченина мог быть личный интерес пересматривать материалы дела НАБУ, или он мог сделать это в интересах своей уже бывшей начальницы.

По данным Hromadske, об этом эпизоде на заседании парламентской временной следственной комиссии упоминал директор НАБУ Семен Кривонос, поставив вопрос о законных основаниях таких действий.

Несмотря на это, сегодня экс-замглавы АРМА снова позиционирует себя как одного из главных знатоков реформы агентства, публично оценивает его бюджетную политику и кадровые решения. Однако попытки формировать образ реформатора пока не перечеркивают вопросов, накопившихся вокруг его деятельности во время пребывания в должности.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", в сети заявляют о лоббировании "нужных" кандидатов в Совет общественного контроля для влияния на НАБУ.