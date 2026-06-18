Эпоха бумажных чеков проходит: магазины готовятся к полному переходу в "цифру"

Такая система позволит легко объединить в одну цепочку оплату

В Венгрии на кассах магазинов готовятся полностью отменить автоматическую печать бумажных чеков. Новые кассовые аппараты по умолчанию будут посылать фискальный чек в электронном виде, а бумажную версию покупатель сможет получить только по отдельному запросу.

Об этом шла речь на специализированной конференции компании Laurel Kft., посвященной интеллектуальным решениям для магазинов По прогнозам экспертов и информации издания G7, розничная торговля Венгрии готовится к масштабному внедрению так называемых электронных чеков (e-nyugta) и новой системы платежей, пишет nlc.hu.

Электронный чек по умолчанию

В скором времени в некоторых магазинах начнутся первые тестовые испытания новых кассовых аппаратов. Их главная особенность состоит в том, что после совершения покупки обязательный фискальный чек будет посылаться покупателю исключительно в электронном виде по умолчанию. Привычный бумажный чек будет печататься только в том случае, если клиент попросит отдельно.

Бумажный чек

Этот процесс координируется Национальной налоговой и таможенной службой Венгрии (NAV). Ожидается, что в долгосрочной перспективе такая система позволит легко объединить в одну цепочку оплату, выдачу чека и программы лояльности супермаркетов, что откроет совершенно новые возможности для развития бизнеса.

Сроки и вызовы для бизнеса

Согласно действующему законодательству, окончательным дедлайном для полного перехода на электронные чеки определен июль 2028 года. Однако внедрение реформы уже отстает от начальных графиков: сначала запуск планировали на 2024 год, впоследствии перенесли на 2025 год.

Для розничных сетей это колоссальная логистическая и финансовая нагрузка. Торговцам придется полностью заменить весь флот онлайн-кассовых аппаратов страны. По оценкам специалистов, крупным торговым сетям понадобится не менее года только на технический переход, поэтому первые пилотные проекты ожидаются в отдельных магазинах уже в ближайшее время.

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