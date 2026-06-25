По 1000 грн украинцам. Кто получит новую помощь от государства

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Запуск помощи аграриям на покупку удобрений украинского производства даст в разы большую пользу, чем кажется. Здесь речь идет не только о поддержке бизнеса.

Как отметил волонтер, программист Сергей Осман в видео на канале "Народна думка", по инициативе правительства аграрии смогут получить до 1000 грн на гектар безвозвратной помощи на закупку комплексных минеральных удобрений украинского производства – из расчета до 7 тонн на каждые 100 гектаров угодий.

Автор видео уверен, что от реализации этой инициативы в перспективе выиграют абсолютно все граждане и экономика страны. Ведь финансовая поддержка запустит цепочку полезных для экономики событий.

Какую пользу получат люди и государство от новой помощи:

поддержка и стимуляция отечественного производства — фактически аграрии увеличат прибыль украинским производителям удобрений и позволят им развить бизнес еще больше.

— фактически аграрии увеличат прибыль украинским производителям удобрений и позволят им развить бизнес еще больше. рост доходов и инвестиций — закупка удобрения по выгодной цене будет способствовать его использованию на угодьях. Это в свою очередь повлияет на качество продукции и повысит доход фермеров.

"Это дополнительная прибыль потом фермерам, лучше урожаи — значит больше денег, значит больше зарплаты. И тот урожай, который продастся за границу, — это прямые инвестиции, прямой поток денег в страну", — говорит Осман.

наполнение госбюджета — фактически часть денег вернется государству через налоги, с которых выплачивают пенсию, пособия и т.д.

Впрочем, автор отмечает, что положительное влияние от помощи ощутят в том случае, если она будет работать честно. Эта инициатива действительно может поддержать экономику, отечественный бизнес и повысить урожайность.

"Самое главное, чтобы эти удобрения действительно производились в Украине, а не просто завозились откуда-то, переупаковывались как украинские и потом продавались по этой схеме, потому что это будет просто утечка денег, отмывание", — говорит Осман.

Для справки

Новую безвозвратную помощь "до 1000 грн на 1 гектар" на закупку минеральных удобрений могут получить украинские аграрии, возделывающие сельскохозяйственные угодья. Средства имеют целевое назначение и компенсируют затраты на покупку комплексных минеральных удобрений исключительно украинского производства. Процедура приема заявок происходит дистанционно через Государственный аграрный реестр (ГАР).

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто из украинцев может получить помощь в 12 тысяч и что для этого нужно.