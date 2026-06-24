России грозят бунты уже к концу года: у Кремля нет никакого действенного плана

Вариантов для спасения экономики РФ осталось немного

Топливный кризис, который захлестнул Россию после украинских ударов по вражеской нефтянке, поставил российское руководство в тупик. Теперь ему только и остается, что надеяться на то, что "пронесет".

Такое мнение высказал экономический обозреватель Станимир Добрев. Эксперт уверен, что в Кремле нет никакого плана выхода из текущей ситуации, и в целом там довольно мало могут сделать в этой ситуации.

"Мне задали вопрос: "Какой план у России в связи с нехваткой топлива?" И я хочу сказать следующее: почему вы считаете, что план существует?", — отмечает Добрев.

Экономист отмечает, что снижение качества бензина для увеличения его выпуска — не спасет.

"Это всего лишь пластырь на зияющую рану", — считает эксперт.

Не спасет от кризиса и экспорт топлива из Беларуси — запросы Кремля просто не соответствуют возможностям режима Лукашенко

"Для исправления ситуации его (экспорт) необходимо было бы нарастить в десять раз. Разумеется, таких ресурсов у режима Лукашенко нет", — считает Добрев.

Постройка новых резервуаров для заполнения их запасами — снова не спасет. Ибо такие мощности, как отмечает Добрев, строятся годами, а не месяцами. Проблем добавляет и то, что российские нефтеперерабатывающие заводы используют иностранное оборудование с Запада.

"В прошлом году на устранение единственной поломки вакуумного насоса иностранного производства ушло несколько месяцев", — объясняет автор.

Импорт значительного объема топлива по морю из других стран — тоже не спасет. Российская инфраструктура заточена на экспорт, и на перекачку в обратном направлении не хватит мощностей.

Добрев заключает, что единственное, что остается россиянам — это надежда.

"Надежда дожить до декабря без топливных бунтов, надежда на значительное улучшение ремонта нефтеперерабатывающих заводов и надежда, что Украина станет хуже наносить удары по этим заводам", — считает Добрев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что дефицит горючего в России дошел до того, что самолеты заправляют бензином для машин. Большие авиалайнеры на таком не летают, а вот малая авиация может.