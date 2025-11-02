Ловля на "живца": в СБУ изобрели интересный способ охотиться на коллаборантов и агентов ФСБ

Россияне делают ставку на "деклассированный элемент" — он жаден до денег и ему все равно, от кого их получать

Служба безопасности Украины изобрела способ охотиться за коллаборантами и агентами российской Федеральной службы безопасности (ФСБ), которые пытаются устроить диверсии на украинской территории. Для этого используются "двойные агенты": они откликаются на предложения россиян о сотрудничестве и разваливают агентурные сети РФ изнутри.

Что нужно знать:

Главный ресурс россиян – люди, которые готовы заниматься терактами и диверсиями за деньги

"Двойные агенты" работают в российских агентурных сетях так, что россиянам даже не удается понять, кто есть кто

Российские ФСБшники достаточно компетентны, но их представление об украинских реалиях очень искажено

Как пишет издание The Telegraph, российский режим стремится создать видимость того, что в Украине якобы существует движение сопротивления киевскому правительству. Но есть нюанс: "идейных" агентов всегда было мало, а после начала войны их вообще остались единицы. Поэтому главную ставку россияне сделали на украинских граждан, жадных до денег: именно их руками ФСБ пытается устраивать диверсии.

Вербовать таких людей нетрудно, потому что им, как правило, все равно, от кого получать деньги. Но и проблем с ними много: они ненадежны, непрофессиональны, очень часто их используют как "одноразовых" курьеров или вообще "диверсантов-камикадзе" — как во время зимних подрывов у зданий ТЦК в Ровно и возле ТЦК в Каменец-Подольском.

Ловля "на живца"

На этих нюансах играет СБУ. Издание пообщалось с "Андреем", двойным агентом, работающим так на постоянной основе. У "Андрея" одна главная задача: он отзывается на предложения о сотрудничестве от ФСБ, делает вид, что выполняет задачи кураторов, а затем дает СБУ возможность задержать настоящих диверсантов.

Например, однажды агент по заказу ФСБ изготовил бомбу. В действительности, конечно, это был муляж. "Андрей" спрятал "бомбу" в оговоренном месте, а оперативники СБУ дождались, пока этот груз заберет настоящий агент ФСБ и унесет в людное место для того, чтобы взорвать. В этот момент его и задержали.

Таких двойных агентов в СБУ много. Практика их использования решает сразу два вопроса: во-первых, у украинской государственной безопасности есть возможность "погрузиться" в глубину агентурных сетей РФ. Но что еще важнее – россияне теряют уверенность. Очень часто они не могут понять, кто есть кто на самом деле: где реальный предатель Украины, привлеченный деньгами, а где "ловушка" от СБУ. Поэтому офицеры ФСБ вынуждены действовать осторожно, тратить много времени на проверку и перестраховку, и все равно очень часто все это бесполезно.

При этом, говорит тот же "Андрей", "кураторы" от ФСБ в подавляющем большинстве достаточно компетентные лица во всем, что касается "рабочих моментов". Но их представления о реалиях жизни в Украине, похоже, несколько искажены.

"Иногда у меня возникало ощущение, что сотрудники ФСБ формируют свои представления о реалиях нашей жизни здесь не на основе глубоких исследований и разведывательных данных, а так, будто они просмотрели низкобюджетный боевик или новости об Украине по российскому телевидению", — пошутил "Андрей".

Отметим, что россияне делают большую ставку именно на так называемый "деклассированный" элемент. Российские спецслужбы систематически устраивают теракты и диверсии на подконтрольной территории Украины, за 200-300 долларов вербуя украинцев для подрыва зданий ТЦК, поджогов военных автомобилей. И самое интересное, что переняли они методы именно украинских спецслужб, которые широко использовали такой элемент для диверсий внутри РФ, тогда как россияне до 2024 года опирались больше на "идейных" агентов.