Ловля на "живца": в СБУ изобрели интересный способ охотиться на коллаборантов и агентов ФСБ
Россияне делают ставку на "деклассированный элемент" — он жаден до денег и ему все равно, от кого их получать
Служба безопасности Украины изобрела способ охотиться за коллаборантами и агентами российской Федеральной службы безопасности (ФСБ), которые пытаются устроить диверсии на украинской территории. Для этого используются "двойные агенты": они откликаются на предложения россиян о сотрудничестве и разваливают агентурные сети РФ изнутри.
Что нужно знать:
- Главный ресурс россиян – люди, которые готовы заниматься терактами и диверсиями за деньги
- "Двойные агенты" работают в российских агентурных сетях так, что россиянам даже не удается понять, кто есть кто
- Российские ФСБшники достаточно компетентны, но их представление об украинских реалиях очень искажено
Как пишет издание The Telegraph, российский режим стремится создать видимость того, что в Украине якобы существует движение сопротивления киевскому правительству. Но есть нюанс: "идейных" агентов всегда было мало, а после начала войны их вообще остались единицы. Поэтому главную ставку россияне сделали на украинских граждан, жадных до денег: именно их руками ФСБ пытается устраивать диверсии.
Вербовать таких людей нетрудно, потому что им, как правило, все равно, от кого получать деньги. Но и проблем с ними много: они ненадежны, непрофессиональны, очень часто их используют как "одноразовых" курьеров или вообще "диверсантов-камикадзе" — как во время зимних подрывов у зданий ТЦК в Ровно и возле ТЦК в Каменец-Подольском.
Ловля "на живца"
На этих нюансах играет СБУ. Издание пообщалось с "Андреем", двойным агентом, работающим так на постоянной основе. У "Андрея" одна главная задача: он отзывается на предложения о сотрудничестве от ФСБ, делает вид, что выполняет задачи кураторов, а затем дает СБУ возможность задержать настоящих диверсантов.
Например, однажды агент по заказу ФСБ изготовил бомбу. В действительности, конечно, это был муляж. "Андрей" спрятал "бомбу" в оговоренном месте, а оперативники СБУ дождались, пока этот груз заберет настоящий агент ФСБ и унесет в людное место для того, чтобы взорвать. В этот момент его и задержали.
Таких двойных агентов в СБУ много. Практика их использования решает сразу два вопроса: во-первых, у украинской государственной безопасности есть возможность "погрузиться" в глубину агентурных сетей РФ. Но что еще важнее – россияне теряют уверенность. Очень часто они не могут понять, кто есть кто на самом деле: где реальный предатель Украины, привлеченный деньгами, а где "ловушка" от СБУ. Поэтому офицеры ФСБ вынуждены действовать осторожно, тратить много времени на проверку и перестраховку, и все равно очень часто все это бесполезно.
При этом, говорит тот же "Андрей", "кураторы" от ФСБ в подавляющем большинстве достаточно компетентные лица во всем, что касается "рабочих моментов". Но их представления о реалиях жизни в Украине, похоже, несколько искажены.
"Иногда у меня возникало ощущение, что сотрудники ФСБ формируют свои представления о реалиях нашей жизни здесь не на основе глубоких исследований и разведывательных данных, а так, будто они просмотрели низкобюджетный боевик или новости об Украине по российскому телевидению", — пошутил "Андрей".
Отметим, что россияне делают большую ставку именно на так называемый "деклассированный" элемент. Российские спецслужбы систематически устраивают теракты и диверсии на подконтрольной территории Украины, за 200-300 долларов вербуя украинцев для подрыва зданий ТЦК, поджогов военных автомобилей. И самое интересное, что переняли они методы именно украинских спецслужб, которые широко использовали такой элемент для диверсий внутри РФ, тогда как россияне до 2024 года опирались больше на "идейных" агентов.