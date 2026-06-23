"Что-то по-минимуму, а чего-то вообще нет": какие товары и почему сейчас не найти в "АТБ"
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Пустые полки пытаются заполнить одним товаром
В сети магазинов АТБ в Днепре есть дефицит товаров. Опустели полки с напитками, бакалеи, а также бытовой химии из-за удара России по составам.
Об этом "Телеграфу" рассказал работник сети. Он подробнее рассказал, чего не хватает магазинам.
По его словам, покупателям сложно найти такие товары как майонезы, консервация, кетчупы, мука и масло. Сотрудник добавил: "Что-то есть, но в маленьком количестве, а другого нет". Он отметил также, что и бытовой химии очень мало.
Напомним, сегодня "Телеграф" уже писал, что опустели полки не только в Днепре. Дефицит на полках и в других городах — в частности, проблема коснулась Харькова, Николаева, Полтавы и Каменского.
Люди пишут, что продавцы заполняют пустоту одним видом товара (например, выставляют в длинные ряды один вид сока или консервированного горошка, чтобы перекрыть отсутствие других категорий продуктов).
Похожая ситуация была несколько недель назад, когда в магазины Днепра и области долго не привозили картошку, а также возникали перебои с поставками соков и кондитерских изделий.
Это связано с тем, что Россия ударила по распределительному центру корпорации "АТБ". В результате вражеской атаки по логистическому хабу площадью 37,5 тысяч кв. м вспыхнул масштабный пожар, нанесший компании многомиллионный ущерб и приведший к потере значительных запасов продукции.