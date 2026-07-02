Кооператив "Озеро" дал трещину: в Москве задержали правую руку "кошелька" Путина, что это значит

Махов топ-менеджер в большинстве крупнейших проектах Ротенберга

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В Москве арестовали "правую руку" Аркадия Ротенберга. Топ-чиновника из окружения главы России Владимира Путина забрал спецназ ФСБ.

Об этом сообщил авторитетный российский анонимный Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", который занимается публикациями компрометирующей информации и инсайдерских данных о российских чиновниках. По данным авторов проекта, речь идет о Константине Махове. Задержание проходило вечером 1 июля.

"В задержании участвовало большое количество бойцов спецназа", — отмечает паблик.

Кто такие Махов и Ротенберг

Аркадий Ротенберг: Официально — российский бизнесмен и миллиардер. Фактически — один из верхушки правящего клана в РФ, чей бизнес полностью сросся с государственным бюджетом.

Путин и Ротенберг

Близок к Путину — тренировался с Путиным в одной секции в Ленинграде еще в 1960-х годах. Именно эта личная дружба обеспечила им взлет после прихода Путина к власти. Считался "доверенным лицом", а также одним из главных и надежных "кошельков" президента РФ.

Справка: "Кошельки Путина" — это узкий круг лично преданных Путину людей (друзья детства, соратники по КГБ, партнеры по дзюдо), на которых официально записаны миллиардные активы, офшоры, яхты и дворцы, фактически принадлежащие самому диктатору.

Константин Махов: является председателем совета директоров ООО "РусХимАльянс", генеральным директором "УК ОЭЗ ППТ "Усть-Луга", "Национальной газовой группы", "Балтийского химического комплекса" и т.п. Отвечает за строительство в Усть-Луге завода по производству полимеров в рамках крупнейшего в регионе газохимического проекта с инвестициями в 2,7 трлн рублей.

Константин Махов

Махов топ-менеджер в большинстве крупнейших проектах Ротенберга.

"На данный момент это самый близкий к нему человек", — рассказал источник.

Что происходит

Громкую ситуацию уже успели прокомментировать украинские и российские лидеры мнений. Так, например, журналист и народный депутат Украины 8-го созыва Вадим Денисенко считает, что задержание Махова является показателем того, что кооператив "Озеро" дал трещину.

Справка: Кооператив "Озеро" — это дачный поселок под Санкт-Петербургом, учрежденный в 1996 году Владимиром Путиным и еще его близкими друзьями. После прихода Путина к власти этот скромный список из этих людей превратился в руководящую верхушку России. В политическом лексиконе "Кооператив "Озеро"" — это синоним правящего клана РФ.

Аналитика Денисенко:

Задержание человека такого уровня не могло обойтись без Владимира Путина — окончательное добро мог дать только он.

Задержание Махова может быть цепочкой одного процесса с недавним задержанием Ильи Трабера (еще один бизнесмен и давний знакомый Путина из бандитского крыла, который ныне проходит по делу об убийстве муниципального депутата и предпринимателя Александра Петрова).

"Судя по всему, Владимиру Путину рассказывают о том, что существует какой-то заговор олигархов против него. И после этого принимается решение о задержании. Вместе с тем, конечно же, существует и экономическая составляющая по перераспределению имущества. Если эта версия правдива, то вопрос задержания самого Ротенберга только вопрос времени. Если дело не в сговоре, а в какой-то меньшей вине, мы будем иметь ситуацию схожую с историей Шойгу, когда все окружение будет сидеть, а сам Ротенберг вынужден будет просто испуганно сидеть у себя в офисе, ожидая ареста в любой момент", — прогнозирует Денисенко.

Задержанием Трабера лично руководил первый заместитель руководителя ФСБ Королев. По мнению Денисенко, нынешнюю операцию также мог курировать тот самый Королев (был лично назначен Путиным на свою должность в 2021 году и является потенциальным приемником на пост главы ФСБ), который начинает резко усиливаться.

Денисенко считает, что чреда громких задержаний — это не вопрос коррупции. Должны быть гораздо более весомые вещи, связанные с личной обидой Путина на что-то.

"И версию об этом "что-то" Путину доносит Королев. Можно допустить с относительно высоким уровнем вероятности, что Королев пугает Путина (создает определенную картину реальности, которая может и не быть правдивой). Но главное, что Путин начинает верить в эту новую для себя картину имени первого замглавы ФСБ…Путина начинают держать в определенных страхах и на фоне внутренних проблем это будет кардинально менять внутреннюю российскую политику", — говорит эксперт.

Ситуация может привести к кардинальным изменениям внутри высшего политического класса, ведь для них ситуация станет менее прогнозируемой.

Также высказался по поводу ареста Махова высказался и украинский военный обозреватель Александр Коваленко. Он считает, что последние события в России обретают интересный окрас.

Эксперт напомнил, что накануне в сети начали распространяться слухи о том, что сам Аркадий Ротенберг спешно покинул Россию.

"А буквально неделю назад по сети распространялась информация о, якобы, бегстве из России Эльвиры Набиулиной, что не подтвердилось. Возможно, с Ротенбергом так же преувеличение, но вот арест Махова как бы намекает, долей вероятности, на правдивость слухов. Наблюдаем, ибо интересный ход событий отмечается на просторах страны бензоколонки, импортирующей бензин из Казахстана", — отмечает Коваленко.

Авторы ВЧК-ОГПУ, которые являются источником информации о задержании, считают, что задержание Махова — подтверждает версию о том, что если Путин недоволен кем-то из топ-чиновников и доверенных лиц, то отправляется под стражу человек из его ближнего окружения.

"А в былой империи Аркадия Ротенберга сейчас все очень плохо. Только недавно наш проект рассказал о катастрофической финансовой ситуации в структурах Аркадия Ротенберга. Сотрудникам и рабочим (почти 20 тысяч человек) одного из основных активов олигарха – "Трансстроймеханизация" — либо вообще не выплатили зарплату, либо заплатили до 60 %, от положенной суммы. Наш источник рассказывал, что Аркадий Ротенберг предпринимал попытки лично пообщаться с Путиным, который последнее время перестал с ним контактировать", — пишут авторы.

Напомним, ранее мы писали о том, что на популярной платформе Polymarket взлетели ставки на то, что Владимир Путин не сможет удержаться в президентском кресле до конца 2026 года.