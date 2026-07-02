Кооператив "Озеро" дав тріщину: у Москві затримали праву руку "гаманця" Путіна, що це означає

Махов топ-менеджер у більшості найбільших проектах Ротенберга

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У Москві заарештували "праву руку" Аркадія Ротенберга. Топ-чиновника з оточення глави Росії Володимира Путіна забрав спецназ ФСБ.

Про це повідомив авторитетний російський анонімний Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", який займається публікаціями компрометуючої інформації та інсайдерських даних про російських чиновників. За даними авторів проєкту, йдеться про Костянтина Махова. Затримання відбувалося увечері 1 липня.

"У затриманні брала участь велика кількість бійців спецназу", — зазначає паблік.

Хто такі Махов та Ротенберг

Аркадій Ротенберг : Офіційно — російський бізнесмен і мільярдер. Фактично один з верхівки правлячого клану в РФ, чий бізнес повністю зрісся з державним бюджетом.

Путін та Ротенберг

Близький до Путіна – тренувався з Путіним в одній секції у Ленінграді ще у 1960-х роках. Саме ця особиста дружба забезпечила їм зліт після приходу Путіна до влади. Вважався "довіреною особою", а також однією з головних і надійних "гаманців" президента РФ.

Довідка: "Гаманці Путіна" — це вузьке коло особисто відданих Путіну людей (друзі дитинства, соратники по КДБ, партнери з дзюдо), на яких офіційно записані мільярдні активи, офшори, яхти та палаци, які фактично належать самому диктатору.

Костянтин Махов: є головою ради директорів ТОВ "РусХімАльянс", генеральним директором "УК ОЕЗ ППТ "Усть-Луга", "Національної газової групи", "Балтійського хімічного комплексу" тощо. Відповідає за будівництво в Усть-Лузі заводу з виробництва полімерів в рамках найбільшого в регіон газохімічного проекту з інвестиціями в 2,7 трлн рублів.

Костянтин Махов

Махов топ-менеджер у більшості найбільших проєктів Ротенберга.

"На даний момент це найближча до нього людина", — розповіло джерело.

Що відбувається

Гучну ситуацію вже встигли прокоментувати українські та російські лідери думок. Так, наприклад, журналіст та народний депутат України 8-го скликання Вадим Денисенко вважає, що затримання Махова є показником того, що кооператив "Озеро" дав тріщину.

Довідка: Кооператив "Озеро" — це дачне селище під Санкт-Петербургом, засноване 1996 року Володимиром Путіним та ще його близькими друзями. Після приходу Путіна до влади цей скромний список із цих людей перетворився на керівну верхівку Росії. У політичному лексиконі "Кооператив "Озеро"" — це синонім правлячого клану РФ.

Аналітика Денисенка:

Затримання людини такого рівня не могло пройти повз Володимира Путіна — остаточне добро міг дати тільки він.

Затримання Махова може бути ланцюжком одного процесу з нещодавнім затриманням Іллі Трабера (ще один бізнесмен та давній знайомий Путіна з бандитського крила, який нині проходить у справі про вбивство муніципального депутата та підприємця Олександра Петрова).

"Судячи з усього, Володимиру Путіну розповідають про те, що існує якась змова олігархів проти нього. І після цього приймається рішення про затримання. Разом з тим, звичайно ж, існує і економічна складова з перерозподілу майна. Якщо ця версія правдива, то питання затримання самого Ротенберга лише питання часу. Шойгу, коли все оточення сидітиме, а сам Ротенберг змушений буде просто злякано сидіти у себе в офісі, очікуючи на арешт у будь-який момент", — прогнозує Денисенко.

Затриманням Трабера особисто керував перший заступник керівника ФСБ Корольов. На думку Денисенка, нинішню операцію також міг курирувати цей Корольов (був особисто призначений Путіним на свою посаду в 2021 році і є потенційним приймачем на посаду голови ФСБ), який починає різко посилюватися.

Денисенко вважає, що низка гучних затримань — це не питання корупції. Повинні бути набагато вагоміші речі, пов’язані з особистою образою Путіна на щось.

"І версію про це "щось" Путіну доносить Корольов. Можна допустити з відносно високим рівнем ймовірності, що Корольов лякає Путіна (створює певну картину реальності, яка може і не бути правдивою). Але головне, що Путін починає вірити в цю нову для себе картину імені першого заступника голови ФСБ…Путіна міняти внутрішню російську політику", — говорить експерт.

Ситуація може призвести до кардинальних змін у вищому політичному класі, адже для них ситуація стане менш прогнозованою.

Також висловився щодо арешту Махова і український військовий оглядач Олександр Коваленко. Він вважає, що останні події в Росії набувають цікавого забарвлення.

Експерт нагадав, що напередодні в мережі почали поширюватися чутки про те, що сам Аркадій Ротенберг спішно покинув Росію.

"А буквально тиждень тому по мережі поширювалася інформація про, нібито, втечу з Росії Ельвіри Набіуліної, що не підтвердилося. Можливо, з Ротенбергом так само перебільшення, але ось арешт Махова ніби натякає, ймовірніше, на правдивість чуток. Спостерігаємо, бо цікавий хід подій відзначається на просторі — Зазначає Коваленко.

Автори ВЧК-ОДПУ, які є джерелом інформації про затримання, вважають, що затримання Махова підтверджує версію про те, що якщо Путін незадоволений кимось із топ-чиновників та довірених осіб, то вирушає під варту людина з його ближнього оточення.

"А в колишній імперії Аркадія Ротенберга зараз все дуже погано. Тільки недавно наш проєкт розповів про катастрофічну фінансову ситуацію в структурах Аркадія Ротенберга. Співробітникам і робітникам (майже 20 тисяч осіб) одного з основних активів олігарха — "Трансбудмеханізація" — або взагалі не виплатили зарплату, або заплатили до 60%. Ротенберг робив спроби особисто поспілкуватися з Путіним, який останнім часом перестав із ним контактувати", — пишуть автори.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на популярній платформі Polymarket злетіли ставки на те, що Володимир Путін не зможе утриматись у президентському кріслі до кінця 2026 року.