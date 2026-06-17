В России задержали "неприкасаемого" друга Путина: он фигурант громкого дела

Российские силовики внезапно взялись за приближенного к главе Кремля бизнесмена

В среду, 17 июня, в Санкт-Петербурге задержали Илью Трабера, известного бизнесмена из окружения президента России Владимира Путина. Долгие годы он считался неприкасаемым в РФ.

Что нужно знать

ФСБ и Следственный комитет занялись Трабером

Илья — приближенный к Путину бизнесмен с криминальными связями

Задержание Трабера связано с резонансным убийством

Об этом сообщает "Фонтанка". По информации источника, поводом для задержания Трабера стало заказное убийство депутата Александра Петрова, отца первого российского гонщика Формулы-1 Виталия Петрова. По этому же делу также задержан бизнес-партнер Трабера Владимир Даниленко.

24 октября 2020 года снайпер одним выстрелом убил Александра Петрова в его коттедже. Российские правоохранители тогда не нашли ни орудие убийства, ни подозреваемых. Петрова в то время называли неофициальным "хозяином Выборга". Он был совладельцем Выборгского судостроительного завода и владел Выборгской топливной компанией.

Виталий и Александр Петровы/Фото: expert.ru

Трабер (известный под прозвищем "Антиквар") — один из самых влиятельных и непубличных бизнесменов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, чей бизнес ориентировался на портовые мощности, логистику и топливный сектор в регионе. По информации СМИ, был связан с криминальным сообществом и являлся человеком из ближайшего окружения Путина.

По данным "Новой газеты", в 90-х вице-мэр Петербурга Путин помогал Траберу в приватизации петербургского морского порта, за который шла ожесточенная борьба между несколькими преступными группировками.

Напомним, топливный кризис охватывает все большее число регионов России. Ограничения на продажу бензина были введены в Санкт-Петербурге и других крупных российских городах. Кроме того, только нарастают проблемы с бензином в оккупированном Крыму.