Украинец поймал огромного "речного царя": как выглядит рыба (фото)

Мужчина похвастался уловом в соцсетях

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Украинец поймал крупного судака на приманку Relax фиолетового цвета, который так любит этот вид.

Соответствующее фото Олег опубликовал в Threads. На снимке написано: "Речной царь".

"Есть первый клыкастый! Клев был такой силы, что я подумал: "Неужели он?" И да, это был красавец из глубины 7 м, который жадно атаковал приманку Relax. Чувства невероятные!", – говорится в публикации.

Украинец поймал крупного судака. Фото: Threads

К сожалению, рыбак не сообщил других подробностей удачного улова: остались неизвестными место рыбалки, а также размер и вес судака.

На фото видно, что это крупный, трофейный экземпляр судака, которого легко узнать по характерным признакам:

"Клыки" . На челюстях четко видны острые зубы-хищника, которыми он удерживает добычу.

. На челюстях четко видны острые зубы-хищника, которыми он удерживает добычу. Глаза. У рыбы крупные, мутновато-стеклянные глаза со специальным светоотражающим слоем, который помогает судаку отлично видеть и охотиться в темноте или на глубине.

У рыбы крупные, мутновато-стеклянные глаза со специальным светоотражающим слоем, который помогает судаку отлично видеть и охотиться в темноте или на глубине. Спинной плавник. Сзади виднеется жесткий, колючий "парус".

Подпись на фото "Речной царь" абсолютно оправдана — среди любителей джиговой ловли поймать такого матерого судака считается огромной удачей и главным трофеем. Позарился он, судя по всему, на крупный фиолетовый силикон. Этот цвет считается привлекательным для хищника.

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