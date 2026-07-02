Українець упіймав величезного "річкового царя": як виглядає риба (фото)
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Чоловік похвалився уловом у соцмережах
Українець упіймав великого судака на приманку Relax фіолетового кольору, який так любить цей вид.
Відповідне фото Олег опублікував у Threads. На знімку написано: "Річковий цар".
"Є перший кликастий! Клювання було такої сили, що я подумав: "Невже він?" І так, це був красень з глибини 7 м, який жадібно атакував приманку Relax. Почуття неймовірні!"
На жаль, рибалка не повідомив інших подробиць вдалого улову: залишилися невідомими місце рибалки, а також розмір та вага судака.
На фото видно, що це великий, трофейний екземпляр, якого легко впізнати за характерними ознаками:
- "Ікла". На щелепах чітко видно гострі зуби-хижака, якими він утримує здобич.
- Очі. У риби великі, каламутно-скляні очі зі спеціальним сітловідбивальним шаром, який допомагає судаку чудово бачити та полювати в темряві або на глибині.
- Спинний плавець. Ззаду видно жорстке, колюче "вітрило".
Підпис на фото "Річковий цар" абсолютно виправданий — серед любителів джигового лову зловити такого зрілого судака вважається величезним успіхом і головним трофеєм. Зазіхнув він, зважаючи на все, на великий фіолетовий силікон. Цей колір вважається привабливим для хижака.
Нагадаємо, в озері Вербному в Оболонському районі Києва місцеві жителі виявили проблему з інвазивною рибою. Барвистий і красивий сонячний окунь став великою загрозою для цього водоймища.