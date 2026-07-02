Українець упіймав величезного "річкового царя": як виглядає риба (фото)

Чоловік похвалився уловом у соцмережах

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Українець упіймав великого судака на приманку Relax фіолетового кольору, який так любить цей вид.

Відповідне фото Олег опублікував у Threads. На знімку написано: "Річковий цар".

"Є перший кликастий! Клювання було такої сили, що я подумав: "Невже він?" І так, це був красень з глибини 7 м, який жадібно атакував приманку Relax. Почуття неймовірні!"

Українець упіймав великого судака. Фото: Threads

На жаль, рибалка не повідомив інших подробиць вдалого улову: залишилися невідомими місце рибалки, а також розмір та вага судака.

На фото видно, що це великий, трофейний екземпляр, якого легко впізнати за характерними ознаками:

"Ікла" . На щелепах чітко видно гострі зуби-хижака, якими він утримує здобич.

. На щелепах чітко видно гострі зуби-хижака, якими він утримує здобич. Очі. У риби великі, каламутно-скляні очі зі спеціальним сітловідбивальним шаром, який допомагає судаку чудово бачити та полювати в темряві або на глибині.

У риби великі, каламутно-скляні очі зі спеціальним сітловідбивальним шаром, який допомагає судаку чудово бачити та полювати в темряві або на глибині. Спинний плавець. Ззаду видно жорстке, колюче "вітрило".

Підпис на фото "Річковий цар" абсолютно виправданий — серед любителів джигового лову зловити такого зрілого судака вважається величезним успіхом і головним трофеєм. Зазіхнув він, зважаючи на все, на великий фіолетовий силікон. Цей колір вважається привабливим для хижака.

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