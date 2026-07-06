Украинка показала странные нагетсы из "АТБ". Что делать, если купили некачественный товар

Вместо мяса в "котлетках" был воздух

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Украинка пожаловалась, что купила в "АТБ" нагетсы ненадлежащего качества. Сотрудница магазина рассказала, кто за это отвечает.

Женщина рассказала о некачественном товаре в соцсети Threads и показала фото. Она приобрела нагетсы "ЇЗІ" в панировке, однако обнаружила, что панировка есть, а мяса нет. "ЇЗІ" — это украинский бренд мясных полуфабрикатов быстрого приготовления, принадлежащий мясокомбинату "Глобино".

В комментарии пришла женщина, которая, по ее словам, работает в отделе замороженных продуктов в "АТБ". Она пояснила, что сотрудники не могут проверить каждый наггетс и пельмень, за качество в этом случае отвечает производитель, а не "АТБ".

"Я работаю в магазине, где отвечаю за замороженную продукцию, и мы не должны открывать и проверять каждую упаковку пельменей, наггетсов", — пишет она.

Что делать, если приобрел некачественный товар в "АТБ"

Необходимо обратиться к администратору магазина и предоставить ему сам испорченный товар, фискальный чек и паспорт (для оформления возврата средств). Покупатель имеет право обменять товар ненадлежащего качества на аналогичный (но качественный) или вернуть свои деньги.

Инструкция:

Сразу обращайтесь к администратору или управляющему магазином

Четко опишите, что не так с товаром

Напишите заявление на возврат средств или обмен (бланк предоставит администратор)

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли вернуть деньги за некачественный товар в "АТБ", если нет чека. Есть возможность вернуть товар даже при отсутствии чека, но это усложняет задачу в разы.