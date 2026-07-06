Укр

Украинка показала странные нагетсы из "АТБ". Что делать, если купили некачественный товар

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Есть возможность вернуть деньги за товар ненадлежащего качества Новость обновлена 06 июля 2026, 09:26
Есть возможность вернуть деньги за товар ненадлежащего качества. Фото Коллаж "Телеграф"

Вместо мяса в "котлетках" был воздух

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Украинка пожаловалась, что купила в "АТБ" нагетсы ненадлежащего качества. Сотрудница магазина рассказала, кто за это отвечает.

Женщина рассказала о некачественном товаре в соцсети Threads и показала фото. Она приобрела нагетсы "ЇЗІ" в панировке, однако обнаружила, что панировка есть, а мяса нет. "ЇЗІ" — это украинский бренд мясных полуфабрикатов быстрого приготовления, принадлежащий мясокомбинату "Глобино".

В комментарии пришла женщина, которая, по ее словам, работает в отделе замороженных продуктов в "АТБ". Она пояснила, что сотрудники не могут проверить каждый наггетс и пельмень, за качество в этом случае отвечает производитель, а не "АТБ".

"Я работаю в магазине, где отвечаю за замороженную продукцию, и мы не должны открывать и проверять каждую упаковку пельменей, наггетсов", — пишет она.

Что делать, если приобрел некачественный товар в "АТБ"

Необходимо обратиться к администратору магазина и предоставить ему сам испорченный товар, фискальный чек и паспорт (для оформления возврата средств). Покупатель имеет право обменять товар ненадлежащего качества на аналогичный (но качественный) или вернуть свои деньги.

Инструкция:

  • Сразу обращайтесь к администратору или управляющему магазином
  • Четко опишите, что не так с товаром
  • Напишите заявление на возврат средств или обмен (бланк предоставит администратор)

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли вернуть деньги за некачественный товар в "АТБ", если нет чека. Есть возможность вернуть товар даже при отсутствии чека, но это усложняет задачу в разы.

Теги:
#Товар #Супермаркет #Магазин #АТБ