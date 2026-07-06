Українка показала дивні нагетси з "АТБ". Що робити, якщо купили неякісний товар

Замість м'яса у "котлетках" було повітря

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Українка поскаржилася, що купила в "АТБ" нагетси неналежної якості. Працівниця магазину розповіла, хто за це відповідає.

Жінка розповіла неякісний товар у соцмережі Threads та показала фото. Вона придбала нагетси "ЇЗІ" в паніруванні, однак виявила, що панірування є, а м'яса — немає. "ЇЗІ" — це український бренд м'ясних напівфабрикатів швидкого приготування, що належить м'ясокомбінату "Глобино".

У коментарі прийшла жінка, яка, за її словами, працює у відділі заморожених продуктів в "АТБ". Вона пояснила, що співробітники не можуть перевірити кожен нагетс та пельмень, за якість в цьому випадку відповідає виробник, а не "АТБ".

"Я працюю в магазині, де відповідаю за заморожену продукцію, і ми не маємо відкривати і перевіряти кожну упаковку пельменів, нагетсів", — пише вона.

Що робити, якщо придбав неякісний товар в "АТБ"

Необхідно звернутися до адміністратора магазину, та надати йому сам зіпсований товар, фіскальний чек та паспорт (для оформлення повернення коштів). Покупець має право обміняти товар неналежної якості на аналогічний (але якісний) або повернути свої гроші.

Інструкція:

Одразу звертайтеся до адміністратора або керуючого магазином

Чітко опишіть, що не так з товаром

Напишіть заяву на повернення коштів або обмін (бланк надасть адміністратор)

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна повернути гроші за неякісний товар в "АТБ", якщо немає чека. Є можливість повернути товар навіть за відсутності чека, але це ускладнює завдання у рази.