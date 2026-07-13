Красивый, но опасный: пушистый хищник стал звездой пляжа под Одессой (видео)

Эти хищники теперь не воспринимают человека как угрозу

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У моря под Одессой увидели лису, которая не боится людей. Рыжая хищница живет возле ресторана и даже позирует на камеру.

Видео с лисичкой, позволяющей себя снимать, опубликовали в TikTok. Животное поворачивает голову и реагирует на слова автора видео, выглядит, будто лиса действительно позирует.

В комментариях все увлекаются рыжей звездой. Там уточнили, что это лиса, живущая вблизи ресторана "Яхта" под Одессой. Пишут, что ее подкармливают работники ресторана, это не первое поколение лисенков, которых они выкормили. Вот некоторые из комментариев:

Живут на берегу у Ресторана Яхта

Это Уксус, постоянный клиент Яхты! Хорошенький

Она там живет. Там уже у рестика выкормили не одно поколение их

Даже лиса на море, а я нет

Почему лисы перестали бояться людей

Как пояснил "Телеграфу" зоолог, менеджер проектов направления "Редкие виды" WWF-УкраинаИгорь Дикий, сейчас появились поколения лис, которые вообще не воспринимают человека как угрозу. Это связано с запрещением охоты в Украине в связи с военным положением.

"В связи с тем, что практически твердо три года не было охоты — и уже последующие новорожденные поколения лисиц абсолютно не боятся человека. Потому что для них уже человек не представляет опасности. Раньше человек для них был тождественен смерти. Когда-то дикое животное, на которое постоянно охотились, стреляли, оно знало, что запах человека, запах сигарет, запах сигарет, запах сигарет. А сейчас этого нет, молодые лисички приходят, их кормят, и они не боятся", – рассказал зоолог.

Не стоит забывать, что, несмотря на это, лиса остается хищным животным. Увидев ее не следует вступать с ней в контакт, стараясь погладить или покормить. Нельзя делать резких движений, обычно животное само избегает встречи. Если лиса агрессивна, то это может свидетельствовать, что у животного бешенство.

Как рассказывал "Телеграф", в начале лета на Львовщине заметили странную лису. Почему к таким животным нельзя приближаться?