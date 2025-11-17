"Хоть трактор не угнала". Лисичка украла топор у фермеров и стала звездой сети (видео)

Поступок рыжей произвел впечатление и вызвал волну шуток

Лиса украла у фермера топор и побежала с ним в лес. Лисицы на улицах украинских городов уже никого не удивляют, но этот поступок хищника действительно поразил.

Видео эпического воровства топора опубликовал пользователь TikTok с ником oleksander_007. Фермер ехал на тракторе по полю и увидел на дороге перед собой лису. Мужчина бросил топор, чтобы отогнать животное. Но та не только не испугалась, но схватила топор и принялась бежать. Фермер выскочил из трактора и погнался за животным, но не догнал — лиса сбежала, крепко держа инструмент в зубах.

Видео стало очень популярным – не каждый день увидишь, как лиса ворует топор. Шутят, что в лес теперь не ногой, пишут, что инструмент мог понадобиться рыжей в подарок бобру. Также смеются, что фермеру повезло — выманив его из трактора, лисы могли украсть и сам трактор. Вот некоторые из комментариев:

Бросаться топором в лису, эдакая идея, лиса без топора была безопаснее

Повезло. Обычно одна лиса выманивает, а другая за руль и погнала

Бобру на день рождения подарок есть

Не оставляйте трактор без присмотра, потому что и его утащит

Хорошо, что она назад не бросила

Вот и пойди теперь в лес, когда там лис с топором

У нас по такой же схеме танк угнали

Пока побежал за топором, трактор уже поехал к лисьей норе

Почему лиса могла украсть топор

Есть несколько объяснений такому поведению лисы. Летящий топор мог быть воспринят животным как добыча или что-то интересное. В дикой природе, когда лиса что-то находит и хочет исследовать, она схватит и убежит. Также рыжая могла подумать, что это что-то съедобное.

Другая версия – лиса могла воспринять это как нападение. Защитная реакция – схватить предмет и убежать. Животное могло решить, что топор стоит забрать, чтобы обезоружить нападающего и избежать опасности.

Ранее ведущий научный сотрудник Института зоологии НАН Украины, кандидат биологических наук Виталий Смаголь, рассказал "Телеграфу" что делать, если вы встретили лису в лесу во время сбора грибов или прогулки. Если животное просто идет мимо, беспокоиться не стоит. Но если она направляется к вам, демонстрируя агрессию, это признак, что у животного бешенство.