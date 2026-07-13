Красивий, але небезпечний: пухнастий хижак став зіркою пляжу під Одесою (відео)

Ці хижаки тепер не сприймають людину, як загрозу

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Біля моря під Одесою побачили лисицю, яка не боїться людей. Руда хижачка живе біля ресторану та навіть позує на камеру.

Відео з лисичкою, яка дозволяє себе знімати, опублікували у TikTok. Тварина повертає голову та реагує на слова авторки відео, виглядає, ніби лисиця дійсно позує.

У коментарях всі захоплюються рудою зіркою. Там уточнили, що це лисиця, яка живе поблизу ресторану "Яхта" під Одесою. Пишуть, що її підгодовують працівники ресторану, це не перше покоління лисенят, яких вони вигодували. Ось деякі з коментарів:

Живуть на березі біля Ресторану Яхта

Це Уксус, постійний клієнт Яхти! Гарненький

Вона там живе. Там вже біля рестіку вигодували не одне покоління їх

Навіть лиса на морі, а я ні

Чому лисиці перестали боятися людей

Як пояснив "Телеграфу" зоолог, менеджер проєктів напряму "Рідкісні види" WWF-Україна Ігор Дикий, зараз з'явилися покоління лисиць, які взагалі не сприймають людину як загрозу. Це пов'язано з забороною полювання в Україні у зв'язку із воєнним станом.

"У зв'язку з тим, що практично твердо три роки не було полювання — і вже наступні новонароджені покоління лисиць абсолютно не бояться людини. Бо для них вже людина не становить небезпеку. Раніше людина для них була тотожна смерті. Колись дика тварина, на яку постійно полювали, стріляли, вона знала, що запах людини, запах цигарок, запах бензину, машини, запах пороху — це є небезпека. А зараз цього немає, молоді лисички приходять, їх годують, і вони не бояться", — розповів зоолог.

Не варто забувати, що попри це лисиця залишається хижою твариною. Побачивши її, не варто вступати з нею в контакт, намагаючись погладити чи погодувати. Не можна робити різких рухів, зазвичай тварина сама уникає зустрічі. Якщо ж лисиця агресивна, це може свідчити, що у тварини сказ.

Як розповідав "Телеграф" на початку літа на Львівщині помітили дивну лисицю. Чому до таких тварин не можна наближатися.