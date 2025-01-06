Наступление в Курской области тщательно готовилось. Россия будет останавливать его двумя способами, — аналитик

Об особенностях украинского контрнаступления и его перспективах рассказал Дмитрий Снегирев

Вооруженные силы Украины в воскресенье, 5 января, пошли в наступление в Курской области . Они продвинулись в районе северо-восточнее Суджи — в направлении поселка Большого Солдатского. Судя по панике в российских околовоенных пабликах и тактическим успехам ВСУ в Курской области, украинское наступление именно на этом направлении стало для оккупантов полной неожиданностью.

Что позволило ВСУ пойти вперед на Курщине и какие военные и политические перспективы этой операции, в блицинтервью "Телеграфу" рассказал аналитик Дмитрий Снегирев.

– Дмитрий, со вчерашнего дня мы получаем новости о наступлении ВСУ в Курской области. Для начала хотелось бы понять, почему вообще это стало возможным? Какие предпосылки возникли для этого? Мы же помним, что Путин туда большие силы перебросил, давал указания освободить Курскую область до Нового года… А в итоге наступают ВСУ. Почему сейчас это началось?

– Началось не сейчас. Давайте проанализируем последние события: удары по логистической составляющей российской армии непосредственно на территории РФ. Напомню – атаки дронов по складам ГРАУ (Главного ракетно-артиллерийского управления. — Ред.) в Брянской области. Эти склады использовались как транзитные для обеспечения БК как российской группировки в Курской области, так и российских войск в Украине. Эти удары существенно ослабили способности материально-технического обеспечения российских войск в Курской области.

Кроме того, нанесение ударов по нефтеперерабатывающим заводам и местам хранения горюче-смазочных материалов. Удары по командно-штабным пунктам российских войск: 810-й бригады морской пехоты (российские оккупанты подтвердили потери на уровне комбрига плюс восемь офицеров высшего должностного ранга). Также удары по командно-штабному пункту 76-й дивизии воздушно-десантных войск. Такие комплексные меры Сил обороны Украины сделали невозможным обеспечение российских войск в Курской области и фактически создали хаос в управлении российскими войсками. Согласитесь, что удары по командно-штабным пунктам – это деморализующий фактор. Поэтому можем говорить, что украинское контрнаступление готовилось заранее. О планах украинского военного командования россияне узнали лишь к моменту самого контрнаступления. Оно стало для них полной неожиданностью. На это, собственно, и был расчет: чтобы россияне не ожидали контрудара на момент российского наступления в районе поселка Малая Локня.

Особенностью украинского контрнаступления, по оценкам самой российской стороны, помимо фактора неожиданности, стала эшелонированная подготовка. Речь идет о средствах РЭБ, которые свели к минимуму использование их fpv-дронов. Все это и создало предпосылки для продвижения в трех направлениях одновременно, ведь основная задача – расширить зону присутствия Сил обороны Украины.

– Все же, как вы думаете, смысл этой наступательной операции больше военный или политический?

– Давайте скептикам в Украине ответим словами Блинкена (Энтони Блинкен – глава Государственного департамента США. – Ред.), который прокомментировал Курскую операцию, заявив о том, что украинское контрнаступление является важнейшим в моменте усиления позиции Украины в возможных переговорных процессах. Это оценка наших стратегических партнеров. Поэтому говорить о бессмысленности наступления на фоне событий, которые проходят в Донецкой области … Ну оставьте эту риторику.

Даже первое наступление [на Курщину] полгода назад достигло нескольких целей одновременно. Во-первых, экономическая цель. Расходы российского бюджета на социальную поддержку так называемых вынужденных переселенцев – 3 миллиарда рублей. Само понятие "вынужденный переселенец" вошло в русский новояз. 120 тысяч вынужденных переселенцев. А это нагрузка на местные и федеральные бюджеты.

Во-вторых, на Курское направление оттянуты наиболее боеспособные подразделения российской армии. Из Украины! Не из тыловых районов РФ. Хотя зафиксирована и передислокация из Ленинградской области. К примеру, 810-я бригада морской пехоты с Покровского направления. Покровск держится, в целом, из-за того, что оттуда переброшены наиболее боеспособные подразделения (РФ. — Ред.). 7-я, 11-я, 76-я, 83-я, 106-я дивизии воздушно-десантных войск переброшены с Северского направления, Краматорского, Запорожского и Херсонского. Мы слышим разговоры о возможности прорыва на Запорожском направлении или широкомасштабной десантной операции на Херсонском направлении. Почему этого не происходит? Потому что наиболее боеспособные подразделения переброшены на Курское направление.

Именно потому, что подразделения 76-й дивизии воздушно-десантных войск переброшены с Запорожского направления на Курское, мы имеем тактические успехи Сил обороны Украины. Так называемый "Добровольческий корпус" (бывшие подразделения ЧВК "Вагнер"), бригада "Пятнашка" — наиболее боеспособная бригада так называемого первого армейского корпуса "ДНР" переброшены с Краматорского направления. И сейчас на Краматорском направлении у нас серьезные тактические успехи. Мы вернули ранее утраченные позиции и сделали невозможным прорыв оккупантов по флангу в районе Клещиевки. Это серьезные успехи.

Заметьте, 50 тысяч военных РФ только в Курской области. Плюс россияне пошли на создание двух тактических группировок "Брянск", "Белгород" общей численностью 90 тысяч. То есть 140 тысяч россияне не досчитались собственного войска, которое могло быть задействовано на территории Украины. Это показатель.

Расходы российского бюджета. Россияне были вынуждены фактически с нуля создавать инженерно-фортификационные сооружения в Брянской и Белгородской областях. И это только военно-экономическая составляющая.

Политическая составляющая – война вернулась на территорию России, откуда и пришла. А это ломает парадигму так называемой "СВО". Во время последнего прямого эфира Путин, отвечая на вопрос курянки, когда Силы обороны Украины выдавят из Курской области, сказал, что он не знает.

В преддверии украинского контрнаступления в Bloomberg появляется статья, что Силы обороны Украины вынуждены будут покинуть Курскую область. Мы можем предположить, что это была озвучена одна из прихотей РФ. Или же условие так называемых мирных переговоров. А здесь происходит прямо противоположное: украинские войска контратакуют и имеют существенные тактические успехи после первого дня продвижения.

– Вместе с тем, как выглядят перспективы продвижения ВСУ, учитывая тот факт, что россияне перебрасывают на Курщину значительные силы? Вход в сам город Курск или взятие под контроль АЭС? От некоторых обозревателей слышны и такие сценарии.

– Это следует рассматривать как элементы российских информационно-психологических операций. Параллельно с тезисами о возможности захвата ядерных объектов на территории РФ зафиксирована передислокация подразделений оккупационной армии в Запорожской области. В частности, на территории Запорожской АЭС. То есть исключать возможность проведения активных операций российскими спецслужбами на ядерных объектах как оккупированной территории Украины, так и Курской области я бы не стал.

Россияне хотят обвинить Украину в нарушении правил и норм ведения войны, чтобы заставить международное сообщество оказать давление на Киев в моменте прекращения наступления. Поэтому россияне начали кричать про возможность таких сценариев. Им просто необходимо любыми методами — политическими, информационными (военными не получается), но остановить украинское наступление. Еще раз подчеркиваю – это попытка остановить украинское контрнаступление информационными и политическими методами.