Десерт "Павлова" имеет российские корни? Почему этот торт не дает покоя украинцам

Это кондитерское изделие названо в честь балерины, которая сияла на сцене в начале ХХ века

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Десерт "Павлова" стал предметом споров в украинском сегменте Интернета. Все из-за "российского" происхождения названия лакомства.

В threads разгорелись споры, уместно ли в Украине продавать по таким названием десерт, названный в честь знаменитой российской балерины Анны Павловой. К слову, из-за данной сладости до сих пор ведут борьбу Австралия и Новая Зеландия.

Анна Павлова/Фото: Getty Images

Некоторые считают, что десерт пропагандирует русскую культуру, из-за чего он не должен продаваться на полках украинских магазинов. Другие отмечают, что торт "Павлова" имеет к РФ лишь косвенное отношение, ведь его придумали не там, а сама балерина выехала из Российской Империи и жила в Британии.

"Почему-то в Украине можно встретить десерт, посвященный российской балерине "Павлова". Даже недавно в шоу МастерШеф участница готовила десерт "Павлова". Никто на шоу не посоветовал этого не делать. Но почему-то в Украине почти не найти десерт "Каринская", — написала Анна Бутова.

"Кстати, Павлова — караимка"

"И что, теперь нельзя торт есть?"

"Скажите, как называется у нас в Украине таблица Менделеева?"

"Периодическая система химических элементов"

"То есть новозеландский кондитер придумал и посвятил блюдо балерине, которая всю жизнь прожила в эмиграции и не имеет никакого отношения к России, кроме факта рождения. На украинском шоу украинский повар приготовил это блюдо спустя 100 лет, и этих фактов достаточно, чтобы это было продвижением российского?"

"Десерт Каринская — это калька с Павловой, созданная в противовес ей, а не из желания увековечить память о Варваре Каринской, которая заслуживает чего-то действительно своего, оригинального и узнаваемого, а не быть второстепенной заменой Павловой"

"Потому что Павлова — невероятно вкусный десерт, и это его международное название, как Захер, Добош и т.д. Этот десерт придуман кондитерами из Австралии или Новой Зеландии. Иногда десерт — это просто десерт"

Версии происхождения

Новозеландская версия: Согласно исследованиям, шеф-повар гостиницы в Веллингтоне (Новая Зеландия) создала этот десерт в 1926 году, чтобы приехать на прием в честь балерины. Вдохновением для безе стала пачка (женский балетный костюм, — Ред.) Павловой из плиссированного шелка.

Согласно исследованиям, шеф-повар гостиницы в Веллингтоне (Новая Зеландия) создала этот десерт в 1926 году, чтобы приехать на прием в честь балерины. Вдохновением для безе стала пачка (женский балетный костюм, — Ред.) Павловой из плиссированного шелка. Австралийская версия: Австралийцы утверждают, что рецепт придумал шеф-повар Берт Сачс в 1935 году в отеле Esplanade в Перте (Австралия). Когда десерт подали на стол, кто-то заметил, что он "такой же легкий, как Павлова", что и дало ему название.

Кулинарное расследование

В 2008 году новозеландский исследователь профессор Хелен Лич опубликовала книгу "The Pavlova Story", где собрала более 600 рецептов-предшественников. Она доказала, что первые упоминания десерта под этим названием появились в Новой Зеландии еще в 1927 году, хотя изначально это было многослойное желе, а привычный рецепт из безе сформировался к 1929–1930 годам.

Более поздние исследования гастрономических историков показали, что подобные десерты из безе, сливок и фруктов бытовали в Германии и США еще в XIX веке (например, Schaumtorte), однако именно в Океании блюдо получило свое имя и всемирную популярность.

Рецепт десерта "Павлова"

На сайте "Телеграф" можно ознакомиться с рецептом торта "Павлова" от Эктора Хименеса-Браво. Судья кулинарного реалити-шоу "МастерШеф" поделился своим авторским вариантом этого десерта.