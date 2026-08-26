Депортация возможна, но… Может ли Украина достать уклонистов за границей

В настоящее время ЕС предоставляет защиту, согласно базовым правам человека независимо от его военно-учетного статуса в Украине

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Украинцев, нарушивших правила военного учета, теоретически могут экстрадировать или депортировать обратно. Однако только за уголовные правонарушения, а не за сам факт отсутствия данных о военном учете в Украине.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал военный адвокат Роман Лихачев. По его словам, прецедентов с экстрадицией за отсутствие данных о военном учете в международной практике пока еще не было.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": Повестка в старый адрес и розыск: юрист рассказал, что на самом деле ждет мужчин в консульствах

Адвокат подчеркнул, что процедуры экстрадиции, депортации и международного розыска проводятся в соответствии с международным законодательством по уголовным правонарушителям. А нарушители военного учета таковыми не являются.

"Вопрос возвращения людей в Украину за нарушение правил военного учета, а это административная ответственность, пока не допускается, и четкой международной системы для этого нет", — пояснил Лихачев.

В то же время, по его словам, если человек за границей допустил отдельное нарушение законов принимающей страны или не встал на учет в миграционной службе, или не оформил загранпаспорт. Также это касается и уголовных преступлений в европейских странах. В таких случаях депортация в Украину теоретически возможна, но уже по причинам, непосредственно не связанным с военным учетом.

"Уголовная ответственность наступает только тогда, когда действия квалифицируют как уклонение от мобилизации. Тогда теоретически могут объявить и международный розыск — хотя это "очень тяжелая процедура" и подобных прецедентов пока не было. В настоящее время процесса обмена данных непосредственно с иностранными странами, насколько я понимаю, нет. Но постановление (№981 от 26 июля 2026 года, которая меняет порядок предоставления консульских услуг мужчинам 18-60 лет за границей — ред.) формально создает основания для обмена данными в будущем," — отметил Лихачев.

Роман Лихачев

Он подчеркнул, что отсутствие данных о военном учете само по себе не лишает человека временной защиты или вида на жительство в ЕС. Ведь, по общим правилам, предоставляющая защиту страна соблюдает права человека независимо от его военно-учетного статуса в Украине.

"Хотя тренд намечается новый: некоторые страны уже интересуются данными о военной службе при рассмотрении заявлений в защиту. Раньше о таких случаев в мире мне не известно. Поэтому Украина создает определенные наработки по защите. Увидим, как это будет работать на практике, — резюмировал Лихачев.

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