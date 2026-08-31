"Предприятие своих?" Из-за трагедии в Миле между Чмутом и Fire Point разразился скандал

Официальных сообщений о том, чей склад попал под удар, нет

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Руководитель благотворительного фонда "Повернись живим" Тарас Чмут и совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штиллерман вступили в публичный спор. Это произошло после атаки России на предприятие в селе Мила Киевской области, где возник масштабный пожар и повторная детонация.

Тарас Чмут сделал публикацию в соцсети Х, где напомнил о Вишневом, где после детонации боеприпасов СБУ задержала руководителей оборонного предприятия. Он задал вопрос, будет ли такая реакция после трагедии в Миле.

"Будет ли подобная реакция на этот раз? Или если предприятие "своих", то "списываем на войну" и россиян? Потому что своих трогать нельзя", — написал он.

Тарас Чмут. Фото: Facebook

При этом Чмут не назвал в своем сообщении ни Штиллермана, ни Fire Point. Однако ему ответил именно Штиллерман, причем перейдя на оскорбления.

"Вот ты подлец и врун. Как можно так распространять ложь! ", — написал совладелец и главный конструктор Fire Point.

Денис Штиллерман. Фото Константин Либеров/LIBKOS для Forbes Ukraine

Причем здесь Fire Point

Министерство обороны России заявило, что в селе Мила якобы был поражен склад боеприпасов компании Fire Point. Там заявили, что в складских помещениях якобы "хранились комплектующие и стартовые ускорители для беспилотных летательных аппаратов большой дальности FP-1/FP-2". При этом официальной информации украинской стороны о том, чьи именно склады были поражены, нет.

Fire Point — украинская оборонная компания, основанная в 2022 году, специализирующаяся на разработке и производстве высокоточного оружия дальнего действия, проектированием и изготовлением ударных беспилотников и ракетных систем. Среди основных разработок компании дальнобойные дроны-камикадзе серии FP (в том числе FP-1), крылатая ракета-дрон FP-5 "Фламинго", а также работа над проектами отечественных баллистических ракет (FP-7, FP-9).

Зеленский пообещал ответственность для виновных в трагедии в Миле

В день взрывов президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "допустившие это должны понести ответственность за свои решения". Он добавил, что возбуждено уголовное производство по статье о служебной халатности, проводится досудебное расследование.

"Есть нормы: боеприпасов рядом с домами, другой жилой застройкой быть не может. Обязательно будут соответствующие выводы ", — написал глава государства.

Что произошло в селе Мила

После прилета возник пожар и детонация. Предварительно погибли 38 человек, еще 48 получили ранения. Большинство жертв находились в частном пансионате для престарелых "Добрый дом", расположенном через дорогу от склада.

Спасатели долго не могли приблизиться к зданию из-за непрерывных взрывов. Тела погибших сильно обгорели, так что установить, сколько среди них жителей, а сколько – работников пансионата, сразу не удалось. Еще несколько человек погибли в соседних домах, в том числе глава Дмитриевской общины Тарас Дидич.

Боеприпасы разлетались по всему жилому сектору, повреждая дома и автомобили. В некоторых дворах местные жители собирали целые ведра снарядов и их обломков. Часть людей провела ночь в подвалах, другие пытались покинуть деревню под непрерывный свист боеприпасов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о Тарасе Дидиче. Он одним из первых прибыл на место, чтобы быть рядом с людьми и помочь, но сам погиб.