"Підприємство своїх?" Через трагедію в Милі між Чмутом і Fire Point спалахнув скандал

Офіційних повідомлень про те, чий саме склад потрапив під улар, немає

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Керівник благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут та співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман вступили у публічну суперечку. Це відбулося після атаки Росії на підприємство у селі Мила Київської області, де виникла масштабна пожежа та повторна детонація.

Тарас Чмут зробив публікацію у соцмережі Х, де нагадав про Вишневе, де після детонації боєприпасів СБУ затримала керівників оборонного підприємства. Він поставив питання, чи буде така реакція після трагедії у Милі.

"Чи буде подібна реакція цього разу? Чи якщо підприємство "своїх", то "списуємо на війну" та росіян? Бо своїх чіпати не можна", — написав він.

Тарас Чмут. Фото: Facebook

При цьому Чмут не назвав у своєму дописі ані Штілермана, ані Fire Point. Проте йому відповів саме Штілерман, причому перейшовши на образи.

"От ти негідник і брехун. Як можна так розповсюджувати брехню!", — написав співвласник і головний конструктор Fire Point.

Денис Штілерман. Фото Костянтин Ліберов/LIBKOS для Forbes Ukraine

До чого тут Fire Point

Міністерство оборони Росії заявило, що у селі Мила нібито було вражено склад боєприпасів компанії Fire Point. Там заявили, що у складських приміщеннях нібито "зберігалися комплектуючі та стартові прискорювачі для безпілотних літальних апаратів великої дальності FP-1/FP-2". При цьому офіційної інформації української сторони, про те, чиї саме склади було уражено, немає.

Fire Point — це українська оборонна компанія, заснована у 2022 році, яка спеціалізується на розробці та виробництві високоточної зброї дальньої дії, проєктуванням та виготовленням ударних безпілотників і ракетних систем. Серед основних розробок компанії далекобійні дрони-камікадзе серії FP (зокрема FP-1), крилата ракета-дрон FP-5 "Фламінго", а також робота над проєктами вітчизняних балістичних ракет (FP-7, FP-9).

Зеленський пообіцяв відповідальність для винних у трагедії у Милі

У день вибухів президент України Володимир Зеленський заявив, що "ті, хто допустив це, мають понести відповідальність за свої рішення". Він додав, що відкрито кримінальне провадження за статтею про службову недбалість, проводиться досудове розслідування.

"Є норми: боєприпасів поруч із будинками, іншою житловою забудовою бути не може. Обов’язково будуть відповідні висновки", — написав глава держави.

Що сталося у селі Мила

Після прильоту виникла масштабна пожежа та детонація. Попередньо загинули 38 людей, ще 48 отримали поранення. Більшість жертв перебували у приватному пансіонаті для людей похилого віку "Добрий дім", розташованому через дорогу від складу.

Рятувальники довго не могли наблизитись до будівлі через безперервні вибухи. Тіла загиблих сильно обгоріли, тож встановити, скільки серед них мешканців, а скільки – працівників пансіонату, одразу не вдалося. Ще кілька людей загинули у сусідніх будинках, у тому числі голова Дмитрівської громади Тарас Дідич.

Боєприпаси розліталися по всьому житловому сектору, ушкоджуючи будинки та автомобілі. У деяких дворах місцеві жителі збирали цілі відра снарядів та їх уламків. Частина людей провела ніч у підвалах, інші намагалися залишити село під безперервний свист боєприпасів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про Тараса Дідича. Він одним з перших прибув на місце, щоб бути поруч із людьми та допомогти, проте сам загинув.