Рада может изменить формат работы из-за атак России: что известно

Россияне методически пытаются сорвать ритм жизни в столице и области

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Верховная Рада Украины вероятно изменит формат работы из-за постоянных воздушных тревог, которые объявляются в Киеве в четвертый день подряд. Однако пока точно не известно, как именно будут работать депутаты в зале.

Об этом сообщил народный депутат Украины из фракции "Голос" Ярослав Железняк. По его словам, такой формат может представлять некоторые риски в законотворческой деятельности.

Нардеп подчеркнул, что, очевидно, Верховная Рада не сможет проводить пленарные заседания согласно Регламенту. Вероятно, депутаты вернутся к работе, как в начале вторжения россиян в 2022 году.

"Если откровенно, пока не представляю, как Рада будет работать, если такой режим воздушных тревог продолжится. Скорее всего, это будет чем-то сродни работе в марте-июне 2022-го, когда уже в зал выставляют поочередно законопроекты сразу на голосование без обсуждения. Правда, здесь тогда будет голосоваться только то, что условно не вызывает никакого сопротивления у других или компромиссное", — написал Железняк.

Сколько тревог уже прозвучало в Киеве

Следует отметить, что после Дня Независимости Украины оккупанты значительно увеличили количество атак по Киеву. 27 августа в столице объявили 13 воздушных тревог — больше всего за сутки с начала полномасштабной агрессии России против Украины. Предыдущий максимум составлял 12 сигналов в день. Его зафиксировали 1 марта 2022 года, в первые недели полномасштабного вторжения РФ.

Так, 27 августа объявлено — 13 воздушных тревог, 28 августа было зафиксировано 12, 29 августа — 10. Всего, в период с 27 по 30 августа в столице Украины объявлялось уже 43 воздушных тревоги.

Количество воздушных тревог в Киеве. Инфографика ИИ/"Телеграф"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине изменят алгоритм реагирования на постоянные воздушные атаки россиян.