Проверьте документы. Кто может потерять бронирование с 1 сентября

Кому нужно повторно подтвердить статус бронирования работников

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В Украине обновляются правила бронирования военнообязанных работников. Части предприятий придется повторно подтвердить статус критически важных, иначе после 1 сентября они не смогут продлевать бронирование на основании старого решения.

Об этом сообщили в пресс-службе "Дії". Новые требования касаются предприятий, которые получили статус критически важных до 2 июня 2026 года.

Если работодатель не обновит статус, действующее бронирование работников будет действовать только в рамках установленного переходного периода. После 1 сентября воспользоваться старым решением для дальнейшего бронирования будет невозможно.

В то же время предприятиям, уже подтвердившим критичность по новым критериям, повторно проходить процедуру не нужно.

Как обновить статус

Для работодателей предусмотрено два варианта подтверждения критичности — упрощенная и полная процедура.

В случае упрощенного алгоритма предприятие подает необходимую информацию без полного прохождения процедуры подтверждения. При этом срок действия предыдущего решения о критичности сохраняется.

При полной процедуре работодатель проходит подтверждение статуса по обновленным требованиям. После этого срок действия критичности определяется уже новым решением.

Проверить, нужно ли предприятию обновлять статус, можно во время оформления услуги бронирования на портале "Дія". Если повторное подтверждение необходимо, система покажет соответствующее сообщение и укажет дату, до которой действует предыдущее решение.

Почему изменили правила

Изменения связаны с обновлением правительством критериев, по которым предприятия определяются как критически важные.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабинета Министров №692. Документ, в частности, пересмотрел отдельные требования к финансовым показателям предприятий и уровню заработных плат работников.

Из-за обновления критериев части работодателей приходится повторно подтверждать соответствие требованиям государства.

Как проверить дату решения, на основании которого предприятию предоставили статус критически важного:

зайти на портал "Дія";

проверить информацию о статусе критически важного предприятия;

обратить внимание на сообщение системы о необходимости повторного подтверждения;

выбрать соответствующую процедуру;

после обновления статуса проверить возможность бронирования или продления бронирования работников.

Для самих работников информация о бронировании доступна в электронном военно-учетном документе и приложении "Резерв+".

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