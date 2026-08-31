Перевірте документи. Хто може втратити бронювання із 1 вересня

Кому потрібно повторно підтвердити статус для бронювання працівників

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В Україні оновлюються правила бронювання військовозобов’язаних працівників. Частині підприємств доведеться повторно підтвердити статус критично важливих, інакше після 1 вересня вони не зможуть продовжувати бронювання на підставі старого рішення.

Про це повідомили у пресслужбі "Дії". Нові вимоги стосуються підприємств, які отримали статус критично важливих до 2 червня 2026 року.

Якщо роботодавець не оновить статус, чинне бронювання працівників діятиме лише в межах встановленого перехідного періоду. Після 1 вересня скористатися старим рішенням для подальшого бронювання буде неможливо.

Водночас підприємствам, які вже підтвердили критичність за новими критеріями, повторно проходити процедуру не потрібно.

Як оновити статус

Для роботодавців передбачено два варіанти підтвердження критичності — спрощена та повна процедура.

У разі спрощеного алгоритму підприємство подає необхідну інформацію без повного проходження процедури підтвердження. При цьому строк дії попереднього рішення про критичність зберігається.

За повною процедурою роботодавець проходить підтвердження статусу за оновленими вимогами. Після цього строк дії критичності визначається вже новим рішенням.

Перевірити, чи потрібно підприємству оновлювати статус, можна під час оформлення послуги бронювання на порталі "Дія". Якщо повторне підтвердження необхідне, система покаже відповідне повідомлення та зазначить дату, до якої чинне попереднє рішення.

Чому змінили правила

Зміни пов’язані з оновленням урядом критеріїв, за якими підприємства визначаються критично важливими.

Відповідні зміни передбачені постановою Кабінету Міністрів №692. Документ, зокрема, переглянув окремі вимоги до фінансових показників підприємств та рівня заробітних плат працівників.

Через оновлення критеріїв частині роботодавців доводиться повторно підтверджувати відповідність вимогам держави.

Як перевірити дату рішення, на підставі якого підприємству надали статус критично важливого:

зайти на портал "Дія";

перевірити інформацію про статус критично важливого підприємства;

звернути увагу на повідомлення системи про необхідність перепідтвердження;

обрати відповідну процедуру;

після оновлення статусу перевірити можливість бронювання або продовження бронювання працівників.

Для самих працівників інформація про бронювання доступна в електронному військово-обліковому документі та застосунку "Резерв+".

Раніше "Телеграф" розповідав, що насправді відбувається, якщо в "Оберіг" або "Резерв+" внесли помилку.