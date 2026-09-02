Не сдался оккупантам в Крыму и спас десантников. Сухопутные войска получили нового командира

2 сентября были подписаны два указа

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил командующим Сухопутными войсками командира 20 армейского корпуса генерала Святослава Заица.

Соответствующий указ был опубликован на сайте Офиса президента 2 сентября. В то же время был издан указ об увольнении Геннадия Шаповалова с должности командующего Сухопутными войсками.

Указ президент. Фото: скриншот Офис Президента

Святослав Заиц занимал должность командующего 20-м армейским корпусом с 16 апреля 2026 года.

Указ президент. Фото: скриншот Офис Президента

Что известно о Святославе Заице

Является выходцем из Десантно-штурмовых войск ВСУ.

В 2014 году, когда Россия ввела свои войска в Крым, Заиц находился там на учениях. В то время он командовл разведывательной ротой 25-й воздушно-десантной бригады, в составе которой было около сотни военных.

В течении месяца украинские десантники были заблокированными, но здаваться врагу и выполнять его требования отказались.В итоге Заиц вывел подразделение на материковую Украину и продолжил службу в ДШУ.

Святослав Заиц. Фото: Facebook_com_20armycorps

Далее он стал начальником штаба — заместителем командира 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.

В декабре 2016 года был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за личный вклад в укрепление обороноспособности Украины, мужество, самоотверженность и высокий профессионализм во время исполнения воинского долга.

В апреле 2026 года Заица назначили командующим 20-м армейским корпусом. Его предшественник Виктор Николюк возглавил Оперативное командование "Восток".

Кто ранее возглавлял Сухопутные войска

После отставки командующего войсками Оперативного командования "Юг" генерал-майора Андрея Ковальчука на его должность был официально назначен бригадный генерал Шаповалов Геннадий Николаевич. Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк уже представил личному составу новоназначенного командира.

Шаповалов Геннадий

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Игорь Клименко получил новую должность при президенте.