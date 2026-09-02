Не сдался оккупантам в Крыму и спас десантников. Сухопутные войска получили нового командира
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2 сентября были подписаны два указа
Президент Украины Владимир Зеленский назначил командующим Сухопутными войсками командира 20 армейского корпуса генерала Святослава Заица.
Соответствующий указ был опубликован на сайте Офиса президента 2 сентября. В то же время был издан указ об увольнении Геннадия Шаповалова с должности командующего Сухопутными войсками.
Святослав Заиц занимал должность командующего 20-м армейским корпусом с 16 апреля 2026 года.
Что известно о Святославе Заице
Является выходцем из Десантно-штурмовых войск ВСУ.
В 2014 году, когда Россия ввела свои войска в Крым, Заиц находился там на учениях. В то время он командовл разведывательной ротой 25-й воздушно-десантной бригады, в составе которой было около сотни военных.
В течении месяца украинские десантники были заблокированными, но здаваться врагу и выполнять его требования отказались.В итоге Заиц вывел подразделение на материковую Украину и продолжил службу в ДШУ.
Далее он стал начальником штаба — заместителем командира 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.
В декабре 2016 года был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за личный вклад в укрепление обороноспособности Украины, мужество, самоотверженность и высокий профессионализм во время исполнения воинского долга.
В апреле 2026 года Заица назначили командующим 20-м армейским корпусом. Его предшественник Виктор Николюк возглавил Оперативное командование "Восток".
Кто ранее возглавлял Сухопутные войска
После отставки командующего войсками Оперативного командования "Юг" генерал-майора Андрея Ковальчука на его должность был официально назначен бригадный генерал Шаповалов Геннадий Николаевич. Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк уже представил личному составу новоназначенного командира.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Игорь Клименко получил новую должность при президенте.