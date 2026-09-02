Не здався окупантам у Криму та врятував десантників. Сухопутні війська отримали нового командира

2 вересня було підписано два укази

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Президент України Володимир Зеленський призначив командувачем Сухопутних військ командира 20 армійського корпусу генерала Святослава Заїця.

Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента 2 вересня. Водночас було видано указ про звільнення Геннадія Шаповалова з посади командувача Сухопутних військ.

Президент указ. Фото: скріншот Офіс Президента

Святослав Заїц обіймав посаду командувача 20-го армійського корпусу з 16 квітня 2026 року.

Президент указ. Фото: скріншот Офіс Президента

Що відомо про Святослава Заїця

Є вихідцем із Десантно-штурмових військ ЗСУ.

2014 року, коли Росія ввела свої війська до Криму, Заїць перебував там на навчаннях. На той час він командував розвідувальною ротою 25-ї повітряно-десантної бригади, у складі якої було близько сотні військових.

Протягом місяця українські десантники були заблокованими, але здаватися ворогові та виконувати його вимоги відмовилися. У результаті Заїць вивів підрозділ на материкову Україну та продовжив службу в ДШУ.

Святослав Заїць. Фото: Facebook_com_20armycorps

Далі він став начальником штабу – заступником командира 8-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

У грудні 2016 року був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня за особистий внесок у зміцнення обороноздатності України, мужність, самовідданість та високий професіоналізм під час виконання військового обов’язку.

У квітні 2026 року Заїца призначили командувачем 20-го армійського корпусу. Його попередник Віктор Ніколюк очолив Оперативне командування "Схід".

Хто раніше очолював Сухопутні війська

Після відставки командувача військ Оперативного командування "Південь" генерал-майора Андрія Ковальчука на його посаду був офіційно призначений бригадний генерал Шаповалов Геннадій Миколайович. Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк вже представив особовому складу новопризначеного командира.

Шаповалов Геннадій

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Ігор Клименко отримав нову посаду за президента.