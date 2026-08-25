США поднимают ставки: почему Белый дом отправил в Россию главного "ястреба"

У США есть несколько причин для изменения формата

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Вместо привычных переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, в Россию прибыл глава Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф, известный своей "ястребиной" позицией. На этом фоне возникает много вопросов.

"Телеграф" спросил у модели искусственного интеллекта Gemini, что заставило президента США Дональда Трампа изменить стратегию, и к каким результатам может привести такая ротация.

По мнению цифрового разума, резкое изменение формата переговоров свидетельствует о том, что классические политики просто достигли своего предела.

"Переход к "каналу разведки" всегда означает повышение ставок. Для этого у США есть несколько причин", — считает ИИ.

Кремль лучше понимает жесткий язык

Публичные дипломаты обычно говорят о компромиссах, экономических интересах и возможных уступках, которые в Москве нередко воспринимают как проявление слабости. Привлечение одного из самых жестких представителей американской администрации Джона Рэтклиффа свидетельствует о другом подходе. Именно он курировал расширение обмена разведданными с ВСУ для ударов по российским НПЗ и военным объектам в тылу. Поэтому его участие может означать, что Вашингтон решил говорить с Кремлем с позиции силы: демонстрировать осведомленность о планах России и прямо предупреждать о последствиях без привычных дипломатических формулировок.

Джон Рэтклифф. Фото: Открытые источники

Попытка предотвратить опасную ошибку Путина

Похожую миссию в ноябре 2021 года выполнял тогдашний директор ЦРУ Уильям Бернс, который лично предостерег Путина от полномасштабного вторжения в Украину. Если американская разведка действительно видит признаки подготовки России к новой мобилизации или обострению противостояния с НАТО, Рэтклифф мог прибыть с аналогичной задачей. Речь идет о передаче непубличного предупреждения и четком определении "красных линий", нарушение которых повлечет за собой жесткий ответ Вашингтона.

Переговоры о реальных рычагах влияния

Специальные посланники не контролируют работу разведки, снабжение оружием и проведение отдельных силовых операций. Глава ЦРУ имеет гораздо больше возможностей влиять на эти процессы. Если среди тем переговоров действительно есть взаимное прекращение ударов по энергетической и портовой инфраструктуре или локальное перемирие в Харьковской и Сумской областях, именно Рэтклифф может обсуждать ограничение передачи Украине определенных разведданных или, наоборот, ее расширение. Сообщения о просьбе США временно воздержаться от ударов по Москве во время его визита также могут свидетельствовать о том, что Вашингтон использует разведывательную поддержку как один из главных рычагов давления.

Срочность из-за обострения вокруг Ирана

Параллельное противостояние США с Ираном усиливает роль спецслужб в таких контактах. Вашингтон заинтересован в перекрытии каналов военно-технического сотрудничества между Москвой и Тегераном. Обычная дипломатия имеет ограниченные возможности контроля тайных поставок и передачи технологий. Поэтому переговоры на уровне разведок могут касаться конкретного оружия, оборудования, маршрутов и неформальных договоренностей о взаимном невмешательстве.

Максимальная секретность и минимальные политические риски

Визит публичного политика неизбежно привлек бы внимание журналистов и сопровождался официальными заявлениями. Это также создало бы репутационные риски для Белого дома в случае провала переговоров. Поездка директора ЦРУ на военно-транспортном самолете C-17 позволяет провести разговоры без лишней публичности. Если договориться не удастся, Вашингтон сможет представить визит как обычные рабочие контакты спецслужб по безопасности.

"Рэтклифф прилетел не предлагать "мирные планы", а передать четкие калькуляции: что именно произойдет, если Кремль решится на мобилизацию, испытание НАТО или дальнейшую эскалацию, и какова будет цена шагов в обратную сторону", – резюмировала нейросеть.

Ранее известный дипломат и политик Роман Бессмертный заявил, что Джареду Кушнеру и Стиву Уиткоффу не стоит ехать в Украину.