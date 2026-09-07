"Это валюта, которой можно рассчитываться с Путиным": Резников назвал рычаг для переговоров

На какие гарантии безопасности следует рассчитывать Украине

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Украине пока не требуется размещение баз НАТО на своей территории. Вместо этого Киеву стоит сосредоточиться на усилении двусторонних партнерств в сфере безопасности с государствами Альянса и получении технологической и финансовой поддержки.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал бывший министр обороны Алексей Резников: Нужны ли базы НАТО в Украине? Сейчас – нет: Резников о завершении войны, плане Путина и мобилизации женщин, ч. II

Противоречит ли это курсу на НАТО

Интеграция Украины в НАТО закреплена в Конституции. Резников отметил, что Основной закон отдельно определяет полномочия президента, правительства и Верховной Рады по обеспечению этого стратегического курса.

В то же время, по его мнению, сейчас стоит сделать акцент на практическом развитии двусторонних отношений со странами НАТО.

"Сейчас я считаю целесообразным развитие и усиление двусторонних партнерств со странами НАТО. Которые мы уже начали заключать: Британия, Германия, Франция. Как их имеет Япония, Южная Корея, Израиль", — сказал Резников.

По его словам, вопрос полноценного членства Украины в НАТО остается стратегической задачей, тогда как усиление двусторонних партнерств является более насущным тактическим шагом.

Украина имеет собственную армию с боевым опытом

Резников обратил внимание и на разницу между Украиной и частью государств Альянса с точки зрения военного опыта.

"Некоторые страны Альянса, к сожалению, не имеют ни боевого опыта, ни достаточной армии", — заявил он.

Бывший министр обороны отметил, что, по официальным данным, в Вооруженных силах Украины служит около 900 тысяч человек, а весь сектор безопасности и обороны насчитывает более 1,3 млн человек с боевым опытом.

Именно поэтому, по его мнению, Украине не обязательно рассчитывать на присутствие иностранных войск как на основной элемент будущей системы безопасности.

"Нам не нужны их военные"

Резников считает, что потенциальные переговоры относительно гарантий безопасности могут предусматривать компромисс по размещению баз НАТО в Украине.

Он предположил, что США и Китай в роли посредников могли бы предложить России вариант договоренностей, при котором Украина не будет размещать на своей территории базы Альянса.

"Если американцы, как посредники, китайцы, как посредники с той стороны, сядут и скажут: "Путин, тебя пугает распространение баз НАТО? Мы думаем, что здесь можно договориться и Украина не будет размещать базы НАТО". Потому что на самом деле нам этого и не нужно", — сказал он.

По словам Резникова, ключевой задачей для Украины должна оставаться способность собственных сил обороны.

"Кто гарант нашей безопасности? Украинские силы безопасности и обороны. Не венгерские, не словацкие. Украинские! Со стороны стран НАТО нам нужны технологии, финансовая поддержка. Нам не нужны их военные", — заявил бывший министр.

Какой аргумент может сработать на переговорах

По мнению Резникова, в потенциальных договоренностях с Россией стоит учитывать ее заинтересованность в прекращении санкций. Он считает, что постепенное ослабление ограничений может стать одним из рычагов влияния на Москву.

"Не надо ждать зимы или весны. Надо искать новые аргументы. И давайте говорить о том, что Путин хочет как можно быстрее остановить санкции", — заявил Резников.

Он предположил, что мир может использовать постепенное снятие санкций как своеобразный предмет торга — при условии, что Россия будет менять свое поведение и выполнять достигнутые договоренности.

"Это валюта, которой мир может рассчитываться с ним — постепенное снятие санкций, если Россия начнет вести себя как нормальная цивилизованная страна", — сказал бывший министр обороны.

В то же время Резников обратил внимание на позицию Москвы относительно вступления Украины в ЕС. По его словам, Россия не высказывает возражений против европейской интеграции Украины, и это также может иметь значение в процессе поиска возможных договоренностей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Резников рассказал об одном из требований России на переговорах.