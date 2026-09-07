Победителей может быть несколько: Резников рассказал, когда и как могут пройти переговоры о мире

Бывший глава Минобороны убежден, что нужно искать Зону возможного урегулирования

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Глава России Владимир Путин сейчас не заинтересован в реальных переговорах, так как он делает ставку на предстоящую тяжелую для Украины зиму. Чтобы мирный договор стал возможным, каждый из участников процесса должен получить свои "победы".

Подробнее читайте во второй части интервью "Телеграфу" министра обороны Украины (2021-2023) Алексей Резников: Нужны ли базы НАТО в Украине? Сейчас – нет: Резников о завершении войны, плане Путина и мобилизации женщин

По его словам, Москва рассчитывает, что весной ее переговорные позиции будут сильнее, а позиции Киева, после тяжелой зимы, наоборот, слабее. В то же время, говорит Резников, не стоит акцентировать внимание на "календарных аргументах".

"Я бы рассуждал, что можно предложить Путину, садясь за стол переговоров. Когда я говорю "предложить", я имею в виду, в первую очередь, посредников, т.е. США. Ведь президент Трамп четко сказал, что он посредник, а не сторона. И нам надо это принять. И нам нужно искать, наступили ли условия, которые якобы удовлетворяют потребности Путина. Они говорят о сокращении ВСУ с точки зрения танков, орудий, самолетов. Да, сегодня танки хотя всё еще и нужны на поле боя, но беспилотные системы решают ключевые задачи войны", — объяснил бывший глава Минобороны.

Алексей Резников. Фото: facebook.com/reznikovoleksii

Кроме того, Россия настаивает, чтобы Украина не вступала в НАТО и не имела на своей территории базы Североатлантического союза. По словам Резникова, он убежден, что сейчас базы НАТО на территории Украины не нужны.

Первую часть интервью Резникова читайте на "Телеграфе":Сурков бегал по потолку, Путин был измучен, а Зеленский верил, что можно договориться – Резников о том, как начиналась большая война

Существует ли возможность договориться с РФ

Экс-министр добавил, что, по его мнению, нужно искать поле для урегулирования. Причем учитывать нужно не только позиции Украины и РФ, но и всех ключевых игроков.

"Я называю это "ЗВУ" — Зона Возможного Урегулирования. И ошибка — искать её только между позициями Украины и России: сколько территорий отдать, сколько оставить, НАТО или не НАТО. Нужно смотреть на интересы и потребности всех ключевых игроков. За этим столом фактически есть Украина, Россия, США, Европа и Китай. И у каждого есть то, что может иметь ценность для другого. Украина не может дать Путину статус великой державы, снять западные санкции или договориться с ним от имени НАТО. Но это могут обсуждать США и Европа. У Китая тоже есть свой интерес. Поэтому Зона Возможного Урегулирования может быть не двусторонней, а многосторонней", — объяснил он свое мнение.

В случае мирного договора у каждой страны будут свои "победы"

Он наметил, какими могли бы быть "выигрыши" участников процесса, если бы удалось заключить мирный договор. Путин мог бы подать своему народу как "победу", что он "обеспечил безопасность России", в Украине нет баз НАТО, а также возобновление участия РФ в определении архитектуры европейской безопасности и постепенное снятие санкций.

В то же время президент США Дональд Трамп мог бы сказать американцам, что он остановил самую большую войну в Европе и снизил риск прямой войны между Россией и НАТО.

Глава Китая Си Цзиньпин может представить как свои достижения, что Китай не допустил неконтролируемой эскалации и большой войны. Страна выступила ответственной глобальной силой и стала одним из соавторов новой системы международной безопасности.

Европейским лидерам также было бы что сказать своим народам. Они могли заявить, что остановили войну на нашем континенте и не допустили капитуляции Украины. Кроме того, сохранили принцип, что границы не могут меняться силой, и создали систему, которая должна не допустить новой великой войны в Европе".

"Президент Зеленский тогда спокойно сможет сказать: "Мы выстояли. Украина сохранила государственность и суверенитет. Мы не капитулировали, не признали оккупированные территории российскими. Мы сохранили и развили современные Силы обороны Украины — одни из лучших, если не лучших, в Европе, закаленные опытом величайшей войны на континенте со времен Второй мировой. Именно они стали настоящей гарантией безопасности и будут оставаться главной гарантией безопасности Украины в будущем. Мы остановили убийства и сохранили Украину для последующих поколений. И теперь давайте восстанавливать и развивать послевоенную — успешную, счастливую и независимую — Украину", — моделирует Резников.

По его словам, именно если все пять утверждений могут быть правдивыми одновременно – там и находится Зона Возможного Урегулирования. Бывший глава Минобороны добавил, что не обязательно договариваться, кто победил в этой войне.

"Пусть каждый объясняет своим гражданам свою победу. Нам нужно очень точно договориться о другом: кто и что делает завтра", — резюмировал экс-министр.

Ранее "Телеграф" рассказывал о главных заявлениях посланников Трампа после переговоров в Киеве 6 сентября. Они рассказали о Путине и дали обещание украинцам.