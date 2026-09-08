Обугленные дома и город в дыму. Как выглядит Киев после ночных ударов (фото Яна Доброносова)

Спасатели продолжают ликвидировать последствия обстрела

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В ночь на вторник, 8 сентября, Россия атаковала Киев ракетами. Погибли два человека, разрушения есть в пяти районах столицы.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал последствия вражеской атаки. Повреждены жилые многоэтажки, склады, гаражи.

Так выглядит Киев после очередной ночи обстрелов. Фото: Ян Доброносов

Дым после атаки. Фото: Ян Доброносов

Пожар возник на нескольких локациях. Фото: Ян Доброносов

Повреждена многоэтажка. Фото: Ян Доброносов

В ГСЧС сообщили, что количество пострадавших из-за ночного удара по Киеву увеличилось до 10 человек. Спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеских обстрелов.

"В настоящее время продолжается тушение пожаров в нежилых зданиях в Голосеевском и Подольском районах по нескольким адресам. В Днепровском районе локализовано возгорание травяного настила, возникшее из-за обстрела", — проинформировали спасатели в 7:29.

Церковные купола в дыму. Фото: Ян Доброносов

Люди возвращаются из укрытий. Фото: Ян Доброносов

Огонь охватил здание. Фото: Ян Доброносов

Киев затянул дым. Фото: Ян Доброносов

Мэр Киева Виталий Кличко добавил, что госпитализированы пятеро раненых. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Панорама столицы после атаки. Фото: Ян Доброносов

Мама с ребенком возвращаются из укрытия. Фото: Ян Доброносов

Таким увидели Киев люди, когда вышли из укрытий. Фото: Ян Доброносов

Обугленный дом. Фото: Ян Доброносов

В Голосеевском районе произошло падение обломков на нескольких локациях. Возникли пожары в складских помещениях и на территории частной школы. Кроме того, обломки упали на жилой дом, где люди были заблокированы в квартирах, и на недостроенный 26-этажный дом.

В Дарницком районе из-за падения обломков повреждены и загорелись складские помещения. Кроме того, загорелся гараж возле частного дома и поврежден автомобиль. Ранение получил 29-летний иностранец.

В Подольском районе обломки рухнули на нескольких местах нежилой застройки. Загорелись складские помещения.

В Соломенском районе в результате падения обломков произошли пожары в трехэтажном и пятиэтажном жилых домах. Также горело нежилое помещение. В Соломенском районе погибли два человека, еще восемь человек в возрасте от 22 до 65 лет получили ранения, сообщили в Нацполиции.

В Шевченковском районе из-за падения обломков возник пожар в складских помещениях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, известный авиационный эксперт Константин Криволап оценил опасность, что россияне уничтожат мосты в Киеве. Он прокомментировал заявление офицера командования штурмовыми войсками Дениса Ярославского о потенциальных ударах РФ по столичным мостам.