"Это унижение": срыв заседания в Раде из-за Буковеля возмутил нардепов

Дискоммуникация между высшими ветвями власти в стране вызывает вопросы

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Час вопросов к Правительству в Верховной Раде, который был запланирован на пятницу, 18 сентября, был отменен за считанные минуты до начала. Все потому, что часть Кабинета министров поехала в Буковель на "Карпатский саммит", а многих нардепов даже не предупредили об этом.

"Телеграф" спросил у народных избранников, что они думают о такой дискомуникации между Кабмином и Верховной Радой. Парламентарии высказали разные мнения, а некоторые даже обвинили правительство в унижении.

Вопросы к организации работы Правительства?

Народный депутат из депутатской фракции "Слуга народа, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Олег Дунда считает, что подобные события свидетельствуют об отсутствии организованности в Кабмине. Также он отметил недопустимость отмены запланированных Регламентом мероприятий в последние минуты.

"Надо спрашивать у депутатов, кого-то приглашали. Были приглашения по отдельной программе там присутствовать, но невозможно всю Верховную Раду на любой форум или конференцию пригласить. Но ведь вопрос не в этом. Вопрос в том, что, если вы запланировали час вопросов к правительству, то вы должны его провести. К примеру, приедет правительство на 10:00, час поработает, сядут в авто и поедут.Но не может быть так, что депутаты собираются, а вы за две минуты до начала заседания говорите, что правительства не будет", — сказал Дунда.

По мнению нардепа, это характеризует само правительство и их подходы к работе. А также демонстрирует отношение к парламентариям.

"Это говорит в первую очередь о правительстве. Что правительство, если оно не может распланировать свою деятельность, встречу с парламентом, и у него нет в повестке дня понимания организации этих процессов, то как оно может управлять страной во время войны? Если оно не может управлять собой? Это не о депутатах, не об отношении к Верховной Раде, это показывает позорное состояние правительства и руководства правительства, которое не способно организовать свою работу", — отметил Дунда.

Он подчеркнул, что это свидетельствует об организованности должностных лиц Кабмина. Это особенно беспокоит на фоне нынешних вызовов, стоящих перед Украиной.

"Это вопрос к правительству. Это же вопрос, почему это произошло. Правительство же могло бы вчера предупредить, сказать, что не будем проводить, давайте перенесем на какую-то другую дату. Но они не способны это сделать по каким-то причинам. Если вы не способны это сделать, то как вы можете управлять обороной, как вы можете руководить правительством? Как вы можете планировать свою деятельность на месяц вперед, если вы не можете планировать свою деятельность на день вперед? Если они не могут это организовать, то как мы им поручили, чтобы они руководили страной в столь сложное время?" — подчеркнул Дунда.

Также нардеп прокомментировал информацию, что часть депутатов пригласили на форум, а часть нет. По его словам, это не большая проблема.

"Кого-то приглашали, какие-то депутаты планировали, как это сделать. Это ведь не вопрос, кого пригласили, не пригласили. Не может так быть, что весь парламент может быть на форуме-конференции. Это так не работает. Я никаких примеров в нашей истории, в парламентской истории, в европейской истории, я не знаю таких примеров. И это не проблема. Так же, как на конгресс местных советов с президентом не все депутаты приедут. Здесь вопрос нужно задавать с другой стороны. Вопрос, а как это правительство не может само себя организовать?" — подчеркнул Дунда.

Олег Дунда

Виноваты сами депутаты?

Народный депутат из депутатской фракции "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский заверил, что всех депутатов предупредили об отмене часа вопросов к правительству. И он не понимает причину возмущения некоторых коллег.

"Всем депутатам вчера сообщили о том, что сегодняшний час вопросов для правительства отменяется из-за участия половины, скажем так, Кабмина в мероприятиях. Там большой форум — 500 иностранных компаний, то есть поиск инвесторов, поиск денег. То, каким образом каждый из депутатов следит за предоставляемой служебной информацией, я не могу комментировать. То есть, есть люди, которые, как я, ежесекундно смотрят чаты, а есть те, кто делают это гораздо менее часто – раз в несколько часов. Сейчас никто никому не звонит по телефону, как это было 10 лет назад. Все фракции были поставлены в известность. Ну, конечно, кто-то узнал, когда уже пришел в Раду, ну, ничего я не могу сказать. Прямо сейчас при вас проверю. Еще 9:00 не было вечера, когда уже было сообщено. Я видел там некоторых депутатов из чата — действительно, там определенное количество пришло. Что я что могу сказать. Это не самое плохое, что могло произойти, там не развлекательное мероприятие", — объяснил Бужанский.

Максим Бужанский

Нардепов унизили?

В то же время, народный депутат из фракции "Европейская солидарность", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Владимир Вятрович заверил, что оппозицию в парламенте об отмене часа вопросов правительству не предупредили. К тому же он отметил, что видел в здании парламента двух министров.

"Никаких сообщений о том, что сегодня возможно не будет заседания, я не получал. Впервые я об этом узнал от охранника, который был очень удивлен, увидев меня. Более того, он заявил о том, что их предупредили только вчера вечером. Это раз. Два, я видел нескольких представителей партии "Слуга народа", которых тоже не предупредили. Три, я видел двух министров Безгина и Бутенко, которые тоже пришли в Раду, будучи уверены, очевидно, что заседание все-таки состоится. Бутенко должен был сегодня докладывать, и к нему должны быть вопросы. Потому не знаю, в чем причина такой дискомуникации, так ли это было задумано, или кто-то совершил какие-то ошибки, но в любом случае это было очень неправильно. Даже если бы предупредили, считаю, это все равно было бы неправильно, учитывая, что сейчас происходит. Насколько действительно нужна наша работа парламенту, но еще и отсутствие каких-либо предупреждений, это просто еще и к тому всему добавилось, по сути, унижение", — отметил Вятрович.

Владимир Вятрович

Народная депутат из фракции "Европейская солидарность", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что такое поведение чиновников возмущает нардепов. Поскольку об отмене никто не предупредил.

"Вот так нас сегодня встречают в парламенте. Двери в Верховную Раду сегодня закрыты. Закрыты, несмотря на то, что был запланирован час вопросов к правительству. Согласно закону, в соответствии с нормами регламента с проработанной повесткой дня", — сказала она.

По словам нардепа, сегодня в парламенте должны говорить об образовании, которое страдает от российских атак и проблемы которого нужно немедленно решать. Однако этого не произошло.

"Но кто-то среди "Слуг народа", руководства "Слуг народа", решил, что необязательно проводить заседание Верховной Рады Украины. Более того, необязательно сообщать никому из депутатов о том, что сегодня заседание не состоится. И провести заседание согласительного совета в 10:00 утра сообщив, де-факто, лидерам, руководителям фракций о том, что кто-то придумал отменить заседание, почему? Потому что часть министров, чиновников уехали, наверное, не знали, что будет час вопросов к правительству, в Буковель. Такого безобразия, такого нарушения закона, такого уничтожения государственных институций я просто не помню за все времена независимости", — отметила Климпуш-Цинцадзе.

Она подчеркнула, что оппозиция будет обращаться к спикеру Руслану Стефанчуку и премьер-министру Сергею Корецкому, поскольку считает, что это нарушение ими законодательных норм и злоупотребление полномочиями. А также выход "за нормы допустимого".

"И я считаю, что во время войны такой позор дискредитирует и парламент, и правительство, и вообще все государственные институции Украины. И очевидно, я понимаю, какое может быть возмущение людей на столь непонятные действия парламентариев, непонятные действия чиновников. Вместе с тем, огромное количество депутатов пришло на работу, пришло для того, чтобы прорабатывать волнующие общество проблемы, но им не дали этого сделать", — подчеркнула нардеп.

Иванна Климпуш-Цинцадзе

Сопредседатель депутатской фракции "Европейская солидарность", член Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Ирина Геращенко заявила, что подобных случаев не помнит. По ее словам, это позорное поведение руководства правительства и парламента.

"На моей памяти такое впервые. Мои коллеги депутаты "Европейской Солидарности" пришли на заседание ВР, сегодня пленарная неделя, час вопросов к правительству, который мы так тяжело возвращали после двухлетнего перерыва. Сегодня должен был отчитываться новый министр образования, к которому куча вопросов относительно функционирования системы образования в условиях постоянных атак, популистской программы обязательного бесплатного питания для всех школьников (а не только тех детей, которые действительно нуждаются в поддержке), нищеты учителей, которым не добавили даже 4 тыс. грн, не то что 4 тыс. обещанных евро", — отметила она.

Она подчеркнула, что депутаты пришли в ВР и, как говорится, поцеловали дверь. Охранник сообщил, что парламент закрыт, а "слуги" уехали на "Карпатский форум", поэтому кто-то решил просто отменить пленарное заседание. Не сообщив ни фракциям, ни руководству фракций, без согласительного совета.

"Это не просто произвол и превышение служебных полномочий со стороны руководства ВР, это развал государственных институций. Страшно, кто руководит страной и до какой деградации довели все институты власти", — подчеркнула Геращенко.

Ирина Геращенко

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Верховная Рада не поддержала запрос группы нардепов к президенту Украины Владимиру Зеленскому о лишении Потапа почетного звания "Заслуженный артист Украины".