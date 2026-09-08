Укр

Лучше, чем в некоторых школах? Почему фото Харьковского СИЗО удивляют

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
Неожиданная сторона закрытого учреждения Новость обновлена 08 сентября 2026, 16:32
Неожиданная сторона закрытого учреждения. Фото Коллаж "Телеграфа"

Интерьер этого учреждения оказался гораздо необычнее, чем можно было предположить

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

Пока украинские школы сталкиваются с нехваткой нормальных условий для обучения детей, за высокими стенами Харьковского следственного изолятора обвиняемые чувствуют себя едва ли не как на курорте. В этом знаменитом месте, к слову, находились виновники смертельных ДТП в Харькове Елена Зайцева и Николай Харьковский.

В своем материале "Суспільне" показывает, как на самом деле выглядит изнутри известное СИЗО. 13 несовершеннолетних — 10 парней и три девушки — обвиняемые в тяжких преступлениях находятся в комфортных условиях — для них доступны библиотека, кабинет психолога, тренажерный зал, телевизор и даже уголок с черепахами.

"Мы стараемся всегда, когда ребенок, подросток попадает в следственный изолятор, создать такие условия, чтобы он нормально адаптировался и не получал такой сильный стресс. То есть, чтобы их жизнь мало чем отличалась от жизни на свободе. В том смысле, что по решению суда они должны быть изолированы. Но все остальное, что не касается их уголовного производства, должно быть для них доступно и понятно", — рассказал заместитель начальника СИЗО Дмитрий Холод.

Харьковское СИЗО - фото
Комната, где содержатся несовершеннолетние в СИЗО в Харькове, 1 сентября 2026 года. "Суспільне. Харків"/Виктория Якименко

На кадрах можно заметить, что в помещении оборудована комната для занятий спортом, в котором есть несколько тренажеров.

Как выглядит Харьковское СИЗО
Тренажерный зал в СИЗО в Харькове, 1 сентября 2026 года. "Суспільне. Харків" /Виктория Якименко

Также в доступе есть большая библиотека, в которой содержатели СИЗО могут выбрать себе литературу по вкусу. Книжный фонд библиотеки составляет более 11 тыс. экземпляров.

В Харьковском СИЗО есть библиотека
Библиотека в СИЗО в Харькове, 1 сентября 2026 года. "Суспільне. Харків" /Виктория Якименко

В еще одном из помещении — игровой зал. Там можно играть в настольный теннис.

Фото из Харьковского СИЗО
Стол для настольного тенниса в СИЗО в Харькове, 1 сентября 2026 года. "Суспільне.Харків" /Виктория Якименко

Неожиданной деталью Харьковского СИЗО стал небольшой живой уголок с черепахами. Этот факт заметно контрастирует с привычным представлением о следственном изоляторе с решетками, камерами и строгим режимом.

В Харьковском СИЗО есть живой уголок
Черепаха в Харьковском СИЗО 1 сентября 2026 года. "Суспільне. Харьків"/Виктория Якименко

Что еще известно и Харьковском СИЗО

За годы деятельности следственного изолятора несколько раз менялось его название: с 1870 года он назывался "Харьковское исправительное арестантское отделение", после закрытия которого в 1893 году в указанном здании размещалась пересыльно-каторжная тюрьма, затем она называлась "Харьковское исправительное арестантское отделение и временная тюрьма".

На территории учреждения работают учебно-производственные мастерские, в которых заключенные, которые содержатся в Харьковском следственном изоляторе, имеют возможность приобретать навыки по разным специальностям.

Фото Харьковского СИЗО
Двор в Харьковском СИЗО 1 сентября 2026 года. "Суспільне.Харьків" /Виктория Якименко

Для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию учреждения из числа осужденных отбираются лица для зачисления в отделение социально-психологической службы. Оставление осужденных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию производится приказом начальника следственного изолятора с письменного согласия осужденного.

На огромной территории расположено шесть режимных корпусов, каждый из которых работает по индивидуальному графику. Есть пять распорядков дня: для взрослых заключенных, несовершеннолетних, отделения хозяйственной обслуги, медицинской части и работающих в производственных мастерских. Взрослые гуляют по одному часу в день, дети – два. Всех желающих из камер проводят в прогулочные дворики.

Заключенные и осужденные размещены в камерах режимных корпусов, общее количество спальных мест — около 3600. Общее движение следственно-арестованных и осужденных через Харьковский следственный изолятор в течение года ранее составляло более 100 тысяч человек.

Решетки на окнах в Харьковском СИЗО
Решетки на окнах Харьковского следственного изолятора, 1 сентября 2026 года. "Суспільне. Харків". Фото: Виктория Якименко

Кого содержали в Харьковском СИЗО

Одной из самых известных заключенных являлась Елена Зайцева. Вечером 18 октября 2017 года на оживленном перекрестке 20-летняя студентка Зайцева, которую называли "мажоркой на Лексусе", устроила трагическое ДТП в центре Харькова. Она находилась за рулем в состоянии наркотического опьянения. Девушка на автомобиле Lexus RX 350 на большой скорости врезалась в Volkswagen Touareg под управлением Геннадия Дронова. От удара Lexus несколько раз перевернулся и вылетел прямо в толпу стоявших на тротуаре пешеходов. В результате ДТП на месте происшествия погибли пять человек, еще шестеро попали в больницу. Через неделю, не приходя в сознание, в больнице скончалась шестая жертва – 20-летняя девушка. Оба участника ДТП получили по 10 лет заключения. Виновники трагедии должны выйти на свободу в октябре 2027 года.

Там же содержался и второй участник страшной аварии — Геннадий Дронов.

Елена Зайцева и Геннадий Дронов
Елена Зайцева и Геннадий Дронов. Фото: ТСН

Также известный фигурант — Николай Харьковский, виновник жуткой аварии в городе. 26 октября 2021 года около 20:40 на перекрестке проспекта Гагарина (ныне — Аэрокосмический) и улицы Одесской в Харькове 16-летний водитель Infinity Q50 проехал на красный свет. В результате он столкнулся с Chevrolet Aveo, за рулем которого находился 58-летний Игорь Носов. Мужчина скончался на месте.

После аварии несовершеннолетний Николай и трое его пассажиров были госпитализированы с травмами. В больнице Харьковский указал неверные анкетные данные и ложный адрес, а также предпринял попытку побега. Пассажиркой парня была его девушка Лиза, которая попала в больницу с травмами, также 20-летний на тот момент Михаил Баранов. Его сестра рассказывала "Телеграфу", что семья "мажора" требовала от Лизы сваливать вину на одного из двух пассажиров Infiniti.

Как выглядит Николай Харьковский
Николай Харьковский

Кроме них, в разные годы здесь находились и другие резонансные обвиняемые. К примеру, бывшая глава Славянска Неля Штепа. Уголовное производство против Штепы началось в 2014 году. Ей инкриминировали посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей, а также создание террористической группы или организации. Несколько лет дело рассматривалось в судах, однако процесс неоднократно затягивался. Около трех лет Штепа провела в следственном изоляторе.

Как выглядит Неля Штепа
Неля Штепа

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как отбывает свой срок виновница резонансного ДТП в Харькове Елена Зайцева.

Теги:
#Харьков #Содержание #Условия #Харьковское СИЗО