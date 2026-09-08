Лучше, чем в некоторых школах? Почему фото Харьковского СИЗО удивляют

Интерьер этого учреждения оказался гораздо необычнее, чем можно было предположить

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Пока украинские школы сталкиваются с нехваткой нормальных условий для обучения детей, за высокими стенами Харьковского следственного изолятора обвиняемые чувствуют себя едва ли не как на курорте. В этом знаменитом месте, к слову, находились виновники смертельных ДТП в Харькове Елена Зайцева и Николай Харьковский.

В своем материале "Суспільне" показывает, как на самом деле выглядит изнутри известное СИЗО. 13 несовершеннолетних — 10 парней и три девушки — обвиняемые в тяжких преступлениях находятся в комфортных условиях — для них доступны библиотека, кабинет психолога, тренажерный зал, телевизор и даже уголок с черепахами.

"Мы стараемся всегда, когда ребенок, подросток попадает в следственный изолятор, создать такие условия, чтобы он нормально адаптировался и не получал такой сильный стресс. То есть, чтобы их жизнь мало чем отличалась от жизни на свободе. В том смысле, что по решению суда они должны быть изолированы. Но все остальное, что не касается их уголовного производства, должно быть для них доступно и понятно", — рассказал заместитель начальника СИЗО Дмитрий Холод.

Комната, где содержатся несовершеннолетние в СИЗО в Харькове, 1 сентября 2026 года. "Суспільне. Харків"/Виктория Якименко

На кадрах можно заметить, что в помещении оборудована комната для занятий спортом, в котором есть несколько тренажеров.

Тренажерный зал в СИЗО в Харькове, 1 сентября 2026 года. "Суспільне. Харків" /Виктория Якименко

Также в доступе есть большая библиотека, в которой содержатели СИЗО могут выбрать себе литературу по вкусу. Книжный фонд библиотеки составляет более 11 тыс. экземпляров.

Библиотека в СИЗО в Харькове, 1 сентября 2026 года. "Суспільне. Харків" /Виктория Якименко

В еще одном из помещении — игровой зал. Там можно играть в настольный теннис.

Стол для настольного тенниса в СИЗО в Харькове, 1 сентября 2026 года. "Суспільне.Харків" /Виктория Якименко

Неожиданной деталью Харьковского СИЗО стал небольшой живой уголок с черепахами. Этот факт заметно контрастирует с привычным представлением о следственном изоляторе с решетками, камерами и строгим режимом.

Черепаха в Харьковском СИЗО 1 сентября 2026 года. "Суспільне. Харьків"/Виктория Якименко

Что еще известно и Харьковском СИЗО

За годы деятельности следственного изолятора несколько раз менялось его название: с 1870 года он назывался "Харьковское исправительное арестантское отделение", после закрытия которого в 1893 году в указанном здании размещалась пересыльно-каторжная тюрьма, затем она называлась "Харьковское исправительное арестантское отделение и временная тюрьма".

На территории учреждения работают учебно-производственные мастерские, в которых заключенные, которые содержатся в Харьковском следственном изоляторе, имеют возможность приобретать навыки по разным специальностям.

Двор в Харьковском СИЗО 1 сентября 2026 года. "Суспільне.Харьків" /Виктория Якименко

Для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию учреждения из числа осужденных отбираются лица для зачисления в отделение социально-психологической службы. Оставление осужденных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию производится приказом начальника следственного изолятора с письменного согласия осужденного.

На огромной территории расположено шесть режимных корпусов, каждый из которых работает по индивидуальному графику. Есть пять распорядков дня: для взрослых заключенных, несовершеннолетних, отделения хозяйственной обслуги, медицинской части и работающих в производственных мастерских. Взрослые гуляют по одному часу в день, дети – два. Всех желающих из камер проводят в прогулочные дворики.

Заключенные и осужденные размещены в камерах режимных корпусов, общее количество спальных мест — около 3600. Общее движение следственно-арестованных и осужденных через Харьковский следственный изолятор в течение года ранее составляло более 100 тысяч человек.

Решетки на окнах Харьковского следственного изолятора, 1 сентября 2026 года. "Суспільне. Харків". Фото: Виктория Якименко

Кого содержали в Харьковском СИЗО

Одной из самых известных заключенных являлась Елена Зайцева. Вечером 18 октября 2017 года на оживленном перекрестке 20-летняя студентка Зайцева, которую называли "мажоркой на Лексусе", устроила трагическое ДТП в центре Харькова. Она находилась за рулем в состоянии наркотического опьянения. Девушка на автомобиле Lexus RX 350 на большой скорости врезалась в Volkswagen Touareg под управлением Геннадия Дронова. От удара Lexus несколько раз перевернулся и вылетел прямо в толпу стоявших на тротуаре пешеходов. В результате ДТП на месте происшествия погибли пять человек, еще шестеро попали в больницу. Через неделю, не приходя в сознание, в больнице скончалась шестая жертва – 20-летняя девушка. Оба участника ДТП получили по 10 лет заключения. Виновники трагедии должны выйти на свободу в октябре 2027 года.

Там же содержался и второй участник страшной аварии — Геннадий Дронов.

Елена Зайцева и Геннадий Дронов. Фото: ТСН

Также известный фигурант — Николай Харьковский, виновник жуткой аварии в городе. 26 октября 2021 года около 20:40 на перекрестке проспекта Гагарина (ныне — Аэрокосмический) и улицы Одесской в Харькове 16-летний водитель Infinity Q50 проехал на красный свет. В результате он столкнулся с Chevrolet Aveo, за рулем которого находился 58-летний Игорь Носов. Мужчина скончался на месте.

После аварии несовершеннолетний Николай и трое его пассажиров были госпитализированы с травмами. В больнице Харьковский указал неверные анкетные данные и ложный адрес, а также предпринял попытку побега. Пассажиркой парня была его девушка Лиза, которая попала в больницу с травмами, также 20-летний на тот момент Михаил Баранов. Его сестра рассказывала "Телеграфу", что семья "мажора" требовала от Лизы сваливать вину на одного из двух пассажиров Infiniti.

Николай Харьковский

Кроме них, в разные годы здесь находились и другие резонансные обвиняемые. К примеру, бывшая глава Славянска Неля Штепа. Уголовное производство против Штепы началось в 2014 году. Ей инкриминировали посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей, а также создание террористической группы или организации. Несколько лет дело рассматривалось в судах, однако процесс неоднократно затягивался. Около трех лет Штепа провела в следственном изоляторе.

Неля Штепа

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как отбывает свой срок виновница резонансного ДТП в Харькове Елена Зайцева.