Опытные грибники раскрыли "золотой" секрет: как выжать максимум из грибного места

Грибница при благоприятных условиях способна плодоносить весь сезон

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Украинец нашел небольшую семейку белых грибов и спросил совета у тех, кто имеет опыт в "тихой охоте". Он поинтересовался, могут ли грибы вырасти на этом же месте еще в этом сезоне.

Вопрос украинец задал в Facebook-группе "Гриби України". Он объяснил, что в его местности белые грибы – редкость, поэтому хотел бы получить максимум от найденной грибницы.

"Для нашей местности белый гриб – настоящая редкость, поэтому очень не хочется упустить момент! Поделитесь своим опытом, как часто вы проверяете такие "секретные" точки в течение одной осени?", – говорится в публикации.

Практически все комментаторы подтвердили, что грибница способна плодоносить всю осень. Однако только при благоприятных условиях: должно быть тепло и достаточно влаги.

Белые грибы. facebook.com/groups/Hryby.Ukrayiny

"Если будут дожди и будет сохраняться температура над 15, через месяц могут быть новые. Грибница может плодоносить несколько раз в год. Если уже сейчас постоянно падает дождь, и тепло, то наведаться можно каждые 3 дня, будут подрастать новые грибочки", — ответили в комментариях.

Еще одна сборка грибов поделилась опытом, что в прошлом году на одном месте забирала по одному белому грибу раз в неделю в течение двух месяцев. О подобном опыте написали и другие.

Автор сообщения добавил, что посетил грибницу через двое суток, но никакого следа новых грибов не обнаружил. Ему объяснили, что ночи сейчас холодные, потому они не растут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ученый-биолог, специализирующийся на изучении грибов, Себастьян Пискорский, объяснил, как правильно собирать грибы — аккуратно срезать ножом у основания или просто вытащить его. Споры об этом не стихают.