Пойдет ли Россия в наступление на Черниговщину: командующий Нацгвардией назвал ключевое условие

Пивненко раскрыл возможный сценарий наступления РФ

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Россия может рассматривать возможность наступления на Черниговщину, однако для этого ей необходимо накопить значительный военный ресурс. Речь идет, в частности, о формировании группировки численностью около 70 тысяч военнослужащих и достаточном потенциале для дальнейших действий в направлении Киева.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии "Телеграфа" рассказал командующий Национальной гвардии Украины генерал-майор.Александр Пивненко . Больше читайте в материале: Буферная зона до 10 км и войска КНДР: командующий Нацгвардией раскрыл замысел россиян.

Вопрос возможного развития событий на севере Пивненко также обсуждал с главнокомандующим ВСУ.

"Что касается планов наступления врага на Черниговщину, в принципе, это не только мое мнение, а общее, я об этом разговаривал с главнокомандующим", — отметил Пивненко.

В то же время для реализации такого сценария российской армии придется накопить значительный личный состав и соответствующие возможности.

"Это возможно, если у них будет 70 тысяч военнослужащих и они наберут все-таки тот потенциал, который минимально необходим для наступления на Киев", — пояснил Пивненко.

Александр Пивненко

Какую роль могут сыграть северокорейские военные

Пивненко также упомянул северокорейских военных, которых Россия привлекает к войне против Украины.

"И мы видим группу солдат из Северной Кореи, возможно, это будут именно северокорейцы, поскольку я считаю, что они их не бросят на сложные для них направления, ведь там мы их очень быстро перемелем, и им снова придется опять искать этот потенциал из Северной Кореи", — отметил он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что военный эксперт назвал два этапа возможного наступления РФ на Запорожье.