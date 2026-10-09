Растет количество пострадавших от удара КАБами по Запорожью: детали атаки (фото, видео)

Враг продолжает терроризировать украинские города

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Около 5 часов утра россияне ударили КАБами по Запорожью. Всего было шесть ударов, одна из авиабомб упала около многоэтажек, погиб мужчина, среди пострадавших ребенок.

Обновлено 7:45 Число пострадавших увеличилось до семи человек, — Федоров.

Одна из поврежденных квартир. Фото: Запорожская ОВА

Как сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин, утром россияне нанесли шесть ударов по Запорожью. Известно уже о пяти раненых, среди них – ребенок.

"Враг атаковал жилую застройку. Один из ударов пришелся вблизи заведения внешкольного образования", — говорится в сообщении.

Поврежден дом. Фото: Запорожская ОВА

Погиб мужчина. Фото: Запорожская ОВА

Повреждены несколько автомобилей. Фото: Запорожская ОВА

Сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров уточнил, что погиб 50-летний мужчина. Ранения получили женщина и мужчина, их ранения нетяжелые. Вражеский удар пришелся вблизи нескольких многоэтажек. Повреждены фасады и окна. Также загорелись автомобили.

В сети опубликовали момент удара КАБами по жилому району Запорожья. После взрыва возникло задымление.

Дым после взрыва в Запорожье. Фото: Telegram-канал Глаза повсюду

Поврежден дом. Фото: operativnohlep

Что такое КАБ и чем он опасен

КАБ (управляемая авиационная бомба) – это боеприпас, имеющий аэродинамические поверхности и системы наведения для увеличения вероятности попадания в цель. Она имеет высокую точность попадания из-за модуля управления и коррекции (УМПК) – это фактически накладные крылья бомбы, с помощью которых увеличивается ее дальность. Точность попадания обеспечивается GPS-навигацией.

Из-за траектории полета и старта из глубокого тыла врага сбивать сами КАБы в воздухе крайне тяжело. Единственным эффективным методом борьбы является уничтожение самолетов-носителей в воздухе или на аэродромах базирования. Стандартные КАБы летят на 60-70 км, поэтому от них страдают приграничные и прифронтовые населенные пункты.

Россия регулярно атакует Запорожье

Ранним утром во вторник, 6 октября, в Запорожье российский дрон ударил по одному из мостов через Днепр. Пострадали пять человек. Среди них — работники Красного Креста, которые ехали на работу, российская атака застала их в пути.

Кроме того, в ночь на 21 сентября Россия ударила по Запорожью беспилотниками. Под удар попали две многоэтажки, торговый центр и учебное заведение. Ранения получили пять человек.

Также, как сообщал "Телеграф", ночью 7 сентября россияне атаковали крупнейший торгово-развлекательный комплекс Запорожья — City Mall. К счастью, обошлось без пострадавших, однако здание получило серьезные повреждения, его охватил пожар.