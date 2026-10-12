Переезд из Харькова в Винницу: какую сумму везти с собой в кошельке на аренду

В объявлениях есть комнаты за 4 тысячи гривен и дома за 7,5 тысячи в месяц

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На фоне постоянных обстрелов Харькова и поиска более комфортных условий для жизни часть горожан может рассматривать переезд в другие областные центры. Один из вариантов – Винница, где можно найти различные предложения аренды: от комнат и общежитий до отдельных квартир и домов.

Расстояние и расходы на дорогу – лишь часть вопросов, которые стоит учесть перед переездом. Сколько стоит бюджетное жилье в Виннице осенью 2026 года, реально ли найти вариант за несколько тысяч гривен и какой бюджет понадобится для аренды, выяснил "Телеграф".

Сколько стоит жилье в Виннице

В Виннице можно найти различные варианты аренды – от комнат и общежитий до отдельных домов. По объявлениям, опубликованным в сентябре и октябре 2026 года, цены стартуют от 3 тысяч гривен в месяц. Для тех, кто планирует переехать из Харькова, выбор жилья и его стоимость зависят от типа жилья и района.

Комнаты и квартиры в Виннице

Среди самых дешевых предложений есть комната площадью 25 м² за 4 тысячи гривен в месяц и площадью 32 м² за 4,6 тысячи. Еще одну комнату сдают за 4 799 гривен. В объявлении о жилье площадью 25 м² вблизи этой локации указана цена 5,5 тысячи гривен в месяц.

Двухкомнатные квартиры в приведенных объявлениях стоят от 11 999 до 13 тысяч гривен. В частности, квартиру площадью 48 м² предлагают за 11 999 гривен, а жилье площадью 43 м² – за 12 тысяч. Объявление о квартире указывает цену 13 тысяч гривен.

В Виннице комнаты и общежития предлагают по цене от 4 тысяч гривен

Дома

В предложениях есть также небольшие дома и части домов. Однокомнатный дом площадью 19 м² сдают за 3 тысячи гривен. Часть дома площадью 30 м² стоит 4 тысячи, а однокомнатный дом – 6 тысяч гривен в месяц.

Двухкомнатный дом площадью 56 м² предлагают за 7 тысяч гривен, еще один дом в этом районе – за 7,5 тысячи. Отдельное объявление о временном жилье площадью 60 м² указывает цену 10 тысяч гривен в месяц.

Среди объявлений в Виннице есть двухкомнатные квартиры примерно за 12 тысяч гривен

Отдельные дома в Виннице предлагают по цене от 3 тысяч гривен

Если учесть услуги риелтора в размере 50% от месячной арендной платы, то на старте нужно подготовить сумму за первый месяц аренды и комиссию агенту. Без учета залога, дороги и перевозки вещей семье или человеку понадобится от 5 до 20 тысяч гривен только на жилье.

Сколько потратить на дорогу

Дорога из Харькова в Винницу может стоить от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен – все зависит от способа передвижения, количества пассажиров и багажа.

Если ехать на автомобиле, расстояние составит примерно 750 км. При среднем расходе бензина 7–10 литров на 100 км и цене около 89 грн за литр на топливо придется потратить ориентировочно 4 700–6 700 грн в одну сторону.

Если выбрать поезд, поездка может обойтись значительно дешевле. Ориентировочная стоимость билета составляет 375 грн в купе или 430 грн в плацкарте. Проверить расписание и стоимость билетов можно на сайте Укрзалізниці.

Цены на билеты

Цены на билеты

Сколько будет стоить переезд в Винницу

Общая сумма переезда из Харькова в Винницу

Как сообщал "Телеграф", на старте переезда в Житомир понадобится от 25 000 до 45 000 грн с учетом комиссии риелтору, залога за первый и последний месяц и расходов на дорогу.