Четыре сезона "Вивальди" завершено: Билецкий рассказал об успехе на Лиманском направлении

Этот этап был самым масштабным по потерям россиян

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Третий армейский корпус вместе с приданными подразделениями завершил четвертый этап операции "Вивальди". Украинские силы освободили еще 101 км территории и вернули под контроль Украины Зеленую Долину, Липовое и Колодязи.

О результатах в обращении сообщил бригадный генерал Андрей Билецкий. Операция началась с ликвидации российской инфильтрации, а затем переросла в стремительное масштабное наступление. За четвертый этап операции "Вивальди" противник потерял около 3000 солдат — более трети от общего количества за весь цикл.

Место проведения операции "Вивальди"/ Карты DeepStateMAP

Результаты операции "Вивальди" и ее значение

За все время операции украинские силы осводобили 277 км² и вернули под полный контроль Украины 16 населенных пунктов. Из них деоккупированы девять, еще семь зачищены от инфильтрации врага.

Совокупные потери российских войск составляют более 8000 солдат, 250 россиян попали в плен. Среди результатов операции Билецкий назвал защиту флангов и важной логистической нити:

"Мы не дали противнику обойти Славянско-Краматорскую агломерацию с флангов и зажать ее в клещи, а также защитили трассу Харьков — Славянск. Противник не смог перерезать ключевую логистическую артерию нашей группировки на Донбассе", — заявил Андрей Билецкий.

Мы сорвали наступление группировки "Запад" и заставили его опрокинуть часть подразделений 1-й танковой армии, что ослабило давление на Купянск-Узловой" Андрей Билецкий, бригадный генерал

Деоккупировали: Шандриголовое, Дерилово, Редкодуб, Новое, Екатериновка, Среднее, Липовое, Зеленая Долина, Колодязи.

Зачистили и ликвидировали инфильтрацию: Новоселовка, Александровка, Яровая, окрестности Коровьего Яра, Карповка, Новомихайловка, Дробышево.

Оценить масштабы операции можно по сравнению карт результатов первой и четвертой части. Это выступ был важен — мог позволить российским войскам вести дальнейшее наступление на Изюм и Славянск, а также создавать угрозу для северного пути поставки в Донецкую область.

Результаты первого этапа операции "Вивальди"/ Карты DeepStateMAP

Как ранее рассказывал "Телеграф", название операции отсылает к циклу концертов Антонио Вивальди "Четыре времени года", отражающих изменения настроений и природы: от светлой "Весны" и тревожного "Лита" до беззаботной "Осени" и резкой, "колющей" "Зимы". Стартовала она в сентябре.