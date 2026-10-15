Как не переплачивать в "АТБ": этот нюанс поможет сэкономить каждому

Разница в весе меняет расчёт

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Низкая цена за упаковку не всегда означает экономию. Сравнивая похожие товары, учитывайте их вес или объём: пачка, за которую на кассе придётся заплатить больше, может быть выгоднее, если пересчитать цену на одинаковое количество продукта.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Почему акции в "АТБ" не всегда экономят деньги: 6 нюансов, которые следует знать".

Как меняется цена за килограмм

Например, 500 г крупы стоят 35 гривен, а 800 г – 45 гривен. Если смотреть только на цену пачки, первый вариант кажется выгоднее. Но в упаковках разное количество продукта, поэтому сравнивать их стоимость напрямую нельзя.

Килограмм крупы из упаковки весом 500 г обойдётся в 70 гривен. Для пачки весом 800 г цена составит 56,25 гривны за килограмм.

За большую упаковку покупатель заплатит больше, зато одинаковое количество крупы в ней стоит дешевле. Цена за килограмм показывает разницу, которую не видно по стоимости пачки.

Как не переплачивать в "АТБ". Инфографика: "Телеграф" / ИИ

На что смотреть при выборе товара

Перед покупкой проверьте вес или объём каждой упаковки и сравните цену за одинаковое количество продукта. Так вы оцените выгоду, а не будете ориентироваться только на меньшую сумму на ценнике.

Этот способ пригодится при выборе круп, макарон, кофе, печенья и бытовой химии. Во всех случаях сравнивайте, сколько продукта покупатель получает за указанную цену.

Как сообщал "Телеграф", в "АТБ" реальную стоимость товара помогает определить сравнение цены с весом или объёмом продукта в упаковке по одинаковому количеству. Для этого граммы переводят в килограммы, а миллилитры – в литры, чтобы сопоставлять товары в одних единицах. Такая проверка важна при скидке: маленькая упаковка может стоить дешевле на ценнике, но за одинаковое количество продукта обойтись дороже.