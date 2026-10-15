Почему "АТБ" открывается в одних районах, а другие обходит стороной: как выбирают место

Сеть учитывает плотность застройки, потоки покупателей, параметры помещения и условия доставки товаров

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Чтобы открыть супермаркет "АТБ", недостаточно найти свободное помещение или район с большим числом жителей. Сеть присматривается к густонаселенным кварталам и оживленным местам, но учитывает и другие условия: площадь, парковку и планировку торгового зала.

Поэтому район, привлекательный для торговли, и подходящий объект – не всегда одно и то же. Об этом сообщает "Телеграф".

Жилые кварталы и потоки покупателей

В официальных критериях "АТБ-маркет" к приоритетным локациям относит районы с плотной жилой застройкой и домами от 5 этажей. Жители соседних домов становятся постоянными покупателями и заходят за повседневными продуктами.

Сеть также рассматривает места, где бывает много людей: вокзалы, городские рынки, основные магистрали и пересечения автомобильных и пешеходных потоков. Для готовых объектов преимуществом станет расположение на "красной линии". Значение имеет не только численность населения района, но и маршруты, по которым покупатели ходят каждый день.

В разборе Proffice потенциальный спрос оценивают по числу жителей в зоне доступности – от 10 до 30 тыс. человек. Среди других факторов называют доходы и возраст жителей, близость остановок общественного транспорта и наличие других ретейлеров. "АТБ" нередко открывает магазины в микрорайонах, где мало торговых точек. При этом в официальных требованиях сети нет приоритетов между численностью населения, трафиком и конкуренцией.

Для нового здания нужны участок и парковка

Для строительства отдельного магазина "АТБ" рассматривает участки площадью от 0,2 до 0,6 га. На территории должны поместиться и супермаркет, и стоянка для покупателей.

"Требуется возможность размещения здания супермаркета общей площадью 1300 м² или 850 м² и автостоянки на 30–70 машиномест", – указывает "АТБ-маркет" в требованиях к земельным участкам.

Сеть предпочитает участки, где мало инженерных сетей и зеленых насаждений или их нет вовсе. Поэтому даже землю возле оживленной дороги оценивают с учетом того, поместится ли на ней весь объект, включая парковку.

Какое готовое помещение подходит сети

Магазин можно открыть во встроенном или пристроенном помещении либо в отдельном одноэтажном здании. Последний вариант "АТБ" предпочитает. Общая площадь готового объекта должна быть не менее 500 кв. м, из них торговая площадь – не менее 300 кв. м.

"Желательно, чтобы торговый зал был без несущих стен", – отмечает "АТБ-маркет" в критериях выбора недвижимости.

Для магазина также нужно предусмотреть парковку на 10–60 автомобилей. Требования к готовому помещению отличаются от условий для участка под новое строительство: для этих вариантов предусмотрены разные диапазоны площади и вместимости стоянки.

Почему важны подъезд и доставка товаров

Оценивая транспортную доступность, сеть учитывает, сможет ли транспорт снабжения свободно подъезжать к магазину. Proffice также относит к инфраструктурным условиям состояние дорог, подключение к коммуникациям и возможность обеспечить электричеством холодильное оборудование. От этого зависит повседневная работа магазина.

Для снабжения "АТБ" использует собственные распределительные центры. Они принимают продукцию поставщиков, сортируют ее и формируют партии для магазинов. Маршруты доставки прокладывают с учетом географии торговых точек, часов пик, дорожной ситуации, сезонного спроса и типа товара. Для замороженной продукции важны короткое время в пути и минимум остановок: так удается сохранить качество и сдержать транспортные расходы.

Актуальные акции в "АТБ"

Как сообщал "Телеграф", сеть "АТБ" предлагает более тысячи товаров известных брендов и собственных марок. Они рассчитаны на разные потребности и бюджеты покупателей.