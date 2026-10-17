Проверьте "Резерв+". Кто может получить отсрочку по-новому

Результат появится в приложении "Резерв+"

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В субботу, 17 октября, началось автоматическое продление отсрочек от мобилизации. Более 90% действующих отсрочек могут продлить без повторных заявлений и обращений в государственные учреждения.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины. Автоматическое продление доступно для 22 категорий граждан.

Кому и когда продлят отсрочки

Чтобы отсрочку продлили автоматически, основание для неё должно оставаться действующим и подтверждаться данными государственных реестров. Проверку проводят по единым правилам, используя сведения из этих реестров.

Проверка продлится до 30 октября. Отсрочки будут обновлять постепенно, поэтому пользователи получат уведомления в разное время.

Как узнать результат в приложении "Резерв+"

Приложение "Резерв+" пришлёт уведомление в любом случае – и при успешном автоматическом продлении, и если отсрочку не продлят. Если сообщение пока не пришло, нужно дождаться результатов проверки.

После продления обновите электронный военно-учётный документ и проверьте, какой новый срок действия отсрочки в нём указан.

Что делать, если отсрочку не продлили

Если отсрочку не продлили автоматически, это не обязательно означает, что право на неё утрачено. Возможно, в государственных реестрах нет нужных сведений или они устарели. Проверьте данные и при необходимости обновите их.

После этого можно подать новый запрос через приложение "Резерв+", если для соответствующей категории доступно онлайн-оформление. Ещё один вариант – обратиться с документами в центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Действующая отсрочка сохраняет силу до окончания своего срока.

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