От "Глобуса" к делу Сенниченко: эксперт указывает на повторяющийся сценарий в прошлом ключевого свидетеля НАБУ

Эксперт сравнил две похожие истории с одним фигурантом

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Политический эксперт Михаил Шнайдер указал на связь между продолжающимся конфликтом вокруг киевского ТРЦ "Глобус" и уголовным производством в отношении бывшего главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко.

Своими наблюдениями он поделился на странице Facebook. Обе истории связывает фигура Сергея Байрака: ранее он возглавлял компанию, управлявшую торговым центром, а теперь выступает одним из ключевых свидетелей стороны обвинения по делу Сенниченко.

По словам Шнайдера, британская компания London & Regional Properties стала владелицей "Глобуса" в 2007 году, заплатив за него более 200 млн долларов. До 2008 года управление ТРЦ осуществляла "Корпорация "Столица"", возглавляемая Байраком. Впоследствии британские владельцы уволили его с должности.

По позиции защиты, которую приводит Шнайдер, после этого, в 2008–2013 годах, бывшие руководители центра, в частности Байрак, обвиняли новых инвесторов в незаконных сделках и отмывании денег. Байрак писал заявления в милицию, налоговую и прокуратуру.

В сентябре 2013 года Соломенский суд Киева возобновили бывшую сотрудницу в должности директора компании-управителя. В ночь на 22 сентября около пятидесяти мужчин зашли в центр, электропилой раскрыли офисы и серверную, и владелец оказался за дверью собственного торгового центра. London & Regional публично назвала это рейдерским захватом, а посольство Великобритании выразило обеспокоенность и подчеркнуло, что за делом внимательно следит бизнес. 15 октября апелляционный суд отменил решение, собственник вернул центр, а Высший совет юстиции внес представление об увольнении судьи.

Тогдашний руководитель London & Regional Леонард Себастиан заявлял, что захват спланировали и профинансировали чиновники, но имен не назвал.

По словам Шнайдера, после провала первой попытки юристы владельца сообщили о втором иске в тот же суд "с аналогичной конструкцией". На этот раз потребовали восстановить в должности директора "Глобуса" уже самого Байрака.

"Защита видит в этом рейдерскую модель: давление из-за обвинений и обращений к стражам порядка, чтобы получить контроль над чужим активом или долю в нем", — отмечает эксперт. Обвинения против британцев, по оценке защиты, так и не подтвердились, и центр до сих пор принадлежит тем же владельцам. Но репутационный удар инвесторам был нанесен.

Шнайдер предлагает положить рядом две истории. В 2008–2013 годах — частный актив, обвинения, заявления правоохранителям и "чиновники" без имен. В 2021 году – меморандум от 14 июня, который, по словам защиты Андрея Гмырина, есть в материалах дела Сенниченко. Документ предусматривал распределение будущих доходов от контроля над бизнес-процессами Одесского припортового завода (ОПЗ) и Объединенной горно-химической компании (ОГХК): 33% — Байраку, 33% — семье Сало и еще 33% — "административному модулю", участники которого до сих пор не установлены.

"Другие люди, другой масштаб, но, по оценке защиты, тот же сценарий. Только в этот раз инструментом стали не районный суд и милиция, а НАБУ и САП. Для Байрака это, похоже, не первая рейдерская история", — пишет Шнайдер.

В ноябре 2024 Байрак заключил соглашение со следствием, утвержденное ВАКС: пять лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком в один год и штраф 8 500 грн. По оценке защиты именно на его показаниях держится значительная часть обвинения. Защита утверждает, что после даты меморандума Байрак продолжал контакты, записывал частные разговоры и собирал сведения о людях и их связях. 30 сентября защита Гмырина обратилась к ДБР с требованием проверить, не формировалась ли таким образом доказательная база в интересах "административного модуля".

"Изучали ли вы биографию ключевого свидетеля, прежде чем строить на его словах обвинение?" — спрашивает Шнайдер НАБУ и САП. В 2013 году судья, на решении которого строился захват "Глобуса", получил представление об увольнении. Какие последствия будут для должностных лиц, которые, по позиции защиты, работали с "административным модулем" и строили дело на показаниях Байрака, вопрос пока открыт.

"Когда неподтвержденные обвинения то и дело становятся инструментом частных интересов, первыми это испытывают инвесторы", — считает эксперт. Аукцион по продаже ОПЗ Фонд госимущества назначил 19 октября.

Обвинение считает Сенниченко руководителем преступной организации, деятельность которой обошлась государственным предприятиям более чем в 700 млн грн. Адвокаты обвиняемых настаивают, что такой организации не было.