У центрі Полтави помітили незвичну "артистку": рогата виступає у театрі (відео)
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Домашня тварина гуляла жвавою вулицею в супроводі людини
У центрі Полтави жінка вигулювала козу. Прогулянка дрібної рогатої худоби по місту стала приводом для жартів у мережі.
Відео опублікував Telegram-канал "Труха". Козочка виявилася незвичною: вона грає в місцевому театрі.
Деякі учасники обговорення пов’язали козу з театром імені Гоголя. За їхніми словами, на відео – коза Маргарита, яка бере участь у виставах.
"Та це ж коза Маргарита, акторка з вистави "Майська ніч"", – написала Оксана.
Інші учасники обговорення підтримали право тварини гуляти містом.
Не всі схвалили таку прогулянку. Один із користувачів обурився: це місто, а не село. Він запитав, чи не почнуть тут вигулювати й іншу худобу. Йому одразу відповіли.
"Собак вигулюють, а чим коза гірша? Нікого не вкусить. У кожного свої улюбленці", – написала Валентина.
У коментарях також запитали, "куди дивиться мер Полтави", і розповіли про зустрічі з тваринами в інших містах. Лідія запропонувала передусім судити за поведінкою кози.
"А що? Поводиться чемно, нікого не чіпає, гуляє!", – написала Лідія.
Як повідомляв "Телеграф", житель Львова вигулював на повідку свиню. Незвичного улюбленця помітили на одній із міських вулиць.