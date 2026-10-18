У центрі Полтави помітили незвичну "артистку": рогата виступає у театрі (відео)

Домашня тварина гуляла жвавою вулицею в супроводі людини

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У центрі Полтави жінка вигулювала козу. Прогулянка дрібної рогатої худоби по місту стала приводом для жартів у мережі.

Відео опублікував Telegram-канал "Труха". Козочка виявилася незвичною: вона грає в місцевому театрі.

Деякі учасники обговорення пов’язали козу з театром імені Гоголя. За їхніми словами, на відео – коза Маргарита, яка бере участь у виставах.

Коза виступає у спектаклі/Фото: poltavawave.com.ua

"Та це ж коза Маргарита, акторка з вистави "Майська ніч"", – написала Оксана.

Користувачка назвала козу Маргаритою з вистави "Майська ніч"

Інші учасники обговорення підтримали право тварини гуляти містом.

Коментатори пов’язали незвичну перехожу з театром імені Гоголя

Не всі схвалили таку прогулянку. Один із користувачів обурився: це місто, а не село. Він запитав, чи не почнуть тут вигулювати й іншу худобу. Йому одразу відповіли.

"Собак вигулюють, а чим коза гірша? Нікого не вкусить. У кожного свої улюбленці", – написала Валентина.

Учасники обговорення порівняли козу зі звичними домашніми улюбленцями

У коментарях також запитали, "куди дивиться мер Полтави", і розповіли про зустрічі з тваринами в інших містах. Лідія запропонувала передусім судити за поведінкою кози.

"А що? Поводиться чемно, нікого не чіпає, гуляє!", – написала Лідія.

У коментарях про прогулянку кози знайшлося місце й жартам про міську владу

Як повідомляв "Телеграф", житель Львова вигулював на повідку свиню. Незвичного улюбленця помітили на одній із міських вулиць.