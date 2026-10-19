Россия попала в известный ТРЦ в Киеве: каким он был до атаки и что с ним стало сейчас (фото и видео)

Все вокруг усыпано стеклом и обломками

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В ходе российской баллистической атаки на Киев 19 октября под удар попал ТРЦ Cosmo Multimall ("Космополит") расположенный неподалеку от станции метро "Шулявская". Торговый центр получил значительные разрушения.

От российских ударов пострадал ТРЦ Cosmo Multimall

"Телеграф" рассказывает о поврежденном в результате российской атаке ТРЦ Cosmo Multimall. Повреждения получили крыша и конструкции здания, обрушилась часть перекрытий. Все засыпано обломками и битыми стеклами. Основной удар пришелся на внешние элементы сооружения, на торгово-развлекательном центре полностью разрушена часть защитного навеса.

ТРЦ "Космополит" после атаки

Кроме того, как сообщают местные паблики, пострадал контактный зоопарк "Зверополис", расположенный в ТРЦ Cosmo Multimal. Животных эвакуируют.

Каким ТРЦ Cosmo Multimall был до атаки

ТРЦ Cosmo Multimall расположен недалеко от станции метро "Шулявская". Здесь есть магазины, заведения питания и развлечения для детей и взрослых. Комплекс, ранее известный как "Космополит" и "Большевик", популярное место для покупок, семейного отдыха и встреч с друзьями.

ТРЦ "Космополит". Фото: města.com.ua

В ТРЦ продавали одежду, обувь, косметику, украшения и технику. Среди представленных брендов – House, Cropp, Sinsay, Comfy, Pandora, Yves Rocher, Brocard, Wittchen, Max Mara, Tommy Hilfiger, Levis и Intertop. Товары для детей можно найти в магазинах "Антошка" и "Дом игрушек".

В ТРЦ продают товары мировых брендов. Фото: města.com.ua

Также в Cosmo Multimall посетители могут пообедать на фудкортах или поужинать в одном из ресторанов. В "Ультрамаркете" работала кулинария, пекарня и пиццерия, можно было приобрести разнообразные продукты и бытовые товары.

Итальянское кафе с широким выбором пиццы

Для активного отдыха в комплексе работала ледовая арена Fifty Ice и Astro Bowling, где можно поиграть в боулинг и заказать еду и напитки. Также была возможность играть в бильярд. На трех этажах размещен кинотеатр KINOMAN с 11 залами. Для поклонников виртуальных приключений работали VR-аттракционы, кооперативные сражения и гоночные автоматы.

Арена виртуальной реальности. Фото: cosmo-multimall.com

Ледовая арена. Фото: cosmo-multimall.com

Работал развлекательный центр "Детская Планета" с аттракционами, семейным кафе и собственной кондитерской. Для малышей также проводились различные мастер-классы — кулинарные, художественные и т.д.

Детский мастер-класс. Фото: cosmo-multimall.com

Как рассказывал "Телеграф", в конце сентября в ходе российской атаки в Киеве пострадал популярный ТРЦ Lavina Mall.