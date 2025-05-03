Моршинская вода стала дороже на 20 гривен

Новая стоимость будет с 1 июня

Стоимость водоснабжения постоянно растет в городах Украины с населением до 100 тысяч человек. Водоканалы заявляют об убыточности и населении против изменений. Так случилось в Моршине.

2 мая 2025 на заседании исполкома Моршинского городского совета утвердили решение с 1 июня 2025 установить новые тарифы на воду. Централизованное водоснабжение обойдется в 49,92 грн, водоотвод 28,24 грн за кубометр. Всего за куб воды будут платить 78,16 грн.

Решение Моршинского исполкома

Общественная активистка Ольга Ямборко отмечает, что тариф на воду в Моршине повысили в целом на 31,3 % (на 20 грн). Она также рассказала, что местная община собрала подписи о проведении общественных слушаний по проблеме тарифов на воду в Моршине.

Новый тариф находится примерно на том же уровне, что и тарифы других небольших городов, где они уже выросли. В Шостке и Берегово стоимость куба воды немного меньше, тогда как в Каневе почти на 10 грн выше. При этом в областных центрах стоимость воды на уровне 25-35 грн за куб.

Как рассказывал Телеграф, в больших городах рост тарифа на воду сдерживает решение НКРЭКУ. Однако областные центры сталкиваются с серьезными проблемами — в Полтаве настроены на введение графиков воды, ведь водоканал из-за роста тарифов на электроэнергию работает в убыток.